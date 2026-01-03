半導體人才培育2-2》楠梓園區帶動產業周邊 高科技人力需求吃緊

高雄台積電2奈米P1晶圓廠已於去年量產。（記者李惠洲攝）

高雄台積電2奈米P1晶圓廠已於去年量產，而P2廠去年8月開始裝機，P3、P4廠也陸續動工。預計P1至P5廠可於2027年全面營運，市府經發局表示，楠梓園區相關廠商，營運初期人力需求至少1500人，預估未來將超過7000個直接的高科技工作機會。

高市府：台積電鞏固高雄半導體重鎮

市府說，台積電2奈米技術應用廣泛，將為高雄AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。未來台積電將擴展至5座廠，擴大高雄的半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家半導體重鎮的核心地位。

請繼續往下閱讀...

高市經發局指出，楠梓園區開發持續推進，預計今年營運初期可帶來至少1500個就業機會、年產值超過1500億元，全廠區創造逾2萬個營建工作機會，超過7000個直接的高科技工作機會。

南北薪資差異影響就業意願

高雄大學電機工程學系教授兼研發長吳松茂表示，因薪資結構差異，北部院校的畢業生到南部就業意願較低，因應南部半導體產業發展，目前南部大專院校人才培育量能是吃不下的，接續而來有關資管、法律等人力需求已浮現，未來相關周邊產業發展後，人力需求將會更為吃緊，對南部就業市場將是新的挑戰。

相關新聞請見︰

半導體人才培育2-1》搶搭台積電順風車 高雄在地大學課程客製化

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法