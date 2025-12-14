為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南聖誕燈節 運河燈區點燈

    2025/12/14 22:52 記者蔡文居／台南報導
    「光之旅程」主題聖誕樹於晚間正式點燈，燈光倒映水面，點亮整個運河河樂燈區。（南市府提供）

    「光之旅程」主題聖誕樹於晚間正式點燈，燈光倒映水面，點亮整個運河河樂燈區。（南市府提供）

    「2025台南聖誕燈節—中西區運河河樂燈區」今晚溫馨點燈，由台南市長黃偉哲主持點燈儀式，在祝福聲中點亮象徵希望與平安的聖誕樹，與市民共享佳節喜悅。

    黃偉哲表示，聖誕點燈象徵祝福與希望，感謝各界一路守護與陪伴，期盼台南與市民朋友都能平安健康、喜樂同行，預祝大家迎向嶄新的一年，充滿希望與力量。

    南市府每年12月規劃「台南聖誕燈節」及跨年系列活動，結合主題燈飾、點燈報佳音、聖誕市集與藝文演出，不僅營造歲末溫馨氛圍，也展現台南跨宗教、跨族群合作的城市凝聚力，帶動觀光與城市活力。

    今天活動由多個教會團體設置聖誕闖關遊戲與「聖誕甜蜜市集」，吸引親子同樂。晚間舞台節目由台南市基督教協進會統籌，集結各區教會及原民、新住民團體輪番演出音樂、舞蹈與戲劇，展現多元文化之美。晚間8點半，「光之旅程」主題聖誕樹正式點亮，為運河河樂燈區增添璀璨節慶光彩。

    南市觀旅局表示，12月聖誕至跨年期間，主題燈飾將遍布台南各區，打造多處夜間休憩亮點。市府也邀請全國民眾把握冬季好時節來台南泡溫泉、品美食、賞燈飾，共度溫馨歡樂的聖誕跨年假期。

    今天包括南市觀旅局長林國華、南市基督教協進會理事長高敏智，以及立委陳亭妃、林俊憲服務處代表與多位市議員等貴賓共同參與。

