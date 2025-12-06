12/06 各報重點新聞一覽

立法院會昨處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決，維持立法院原決議。（記者方賓照攝）

覆議案再遭藍白否決 卓揆：不會執行違法的財劃法

立法院會昨天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，未邀請行政院長卓榮泰來報告，直接表決；投票結果，反對覆議案五十九票，贊成覆議案五十票，覆議案遭藍白多數否決，維持立法院原決議。

白宮發布新版國家安全戰略報告 遏制台海衝突 美列首要任務

美國白宮四日發布最新版「國家安全戰略」報告，首次系統性闡明其對印太地區、特別是台灣問題的戰略立場。文件指出，「透過維持軍事優勢來遏制台灣衝突是首要任務」，並重申美國長期堅持的「不支持任何一方單方面改變台海現狀」政策。

律師、旅行社「一條龍」服務 助可疑中國人士入境 查辦5人

內政部移民署新北專勤隊清查發現，有中國人士以開會、履約等由申請來台從事商務交流活動，但入台後行蹤成謎、動機不明，進而查出有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」服務方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署前天展開搜索約談行動，訊後依違反兩岸人民關係條例等罪，諭知律師陳振瑋一百萬元交保、限制出境出海。

川普最新國安戰略 不支持片面改變台海現狀

美國川普政府四日公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

2025退休力大調查／迎超高齡社會 退休準備嚴峻

韌性指面臨突發事件或日常壓力時，快速準備、吸收、適應、學習、轉變並恢復的能力。新冠疫情以來，國際秩序與人們生活節奏重塑，地緣衝突使能源與供應鏈面臨前所未有的壓力，近一年美國總統川普的關稅新制為全球貿易帶來不確定性。多重變局疊加，面對全球化帶來的連鎖效應，提升個人與社會的「退休韌性」格外重要。

美首要戰略 嚇阻台海衝突

白宮4日公布美國總統川普第二任的《國家安全戰略》（NSS），其中強調糾集日、韓等盟邦，以保護第一島鏈的重要性。而台灣正是焦點所在，不僅因為在半導體生產領域占據主導地位，更在於所處的戰略位置，因此嚇阻台海衝突是一項「當務之急」（priority）。

財劃法覆議案遭否決 卓揆8連敗

行政院長卓榮泰不滿立法院11月14日通過的再修版《財劃法》，日前提出覆議案。立法院5日記名投票表決，在野黨聯手以59票否決該覆議案，卓榮泰也成為史上第一位覆議8連敗閣揆。對此，行政院表示，不會也不能執行違法的法案。民眾黨主席黃國昌則痛批卓榮泰已不適任行政院長。朝野也再度陷入衝突對立。

