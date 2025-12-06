輻射冷卻發威清晨低溫11.5度！週末東北季風減弱氣溫回升

今天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，今晨平地最低溫出現在新竹縣關西鎮下探到11.5度，台南市後壁區、嘉義縣竹崎鄉也只有11.9度，外出請注意保暖。（資料照）

中央氣象署指出，今天（6日）東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，今晨平地最低溫出現在新竹縣關西鎮下探到11.5度，台南市後壁區、嘉義縣竹崎鄉也只有11.9度，外出請注意保暖。至於白天北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。

今日氣溫天氣方面，隨著水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是有零星短暫降雨，且在台東及恆春半島降雨機率較高，外出請記得攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

氣象署指出，今日在台東、彰化、恆春半島及澎湖、金門有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

至於位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進到南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風稍減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有零星短暫雨。

下週一東北季風增強，下週二東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

下週三至下週五東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週六東北季風增強，下下週日至下下週一東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 24 18 ~ 27 20 ~ 28 19 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進到南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法