    女兒遭霸凌踹頭 「柚子醫師」：校方竟要「受害者道歉」

    2026/02/04 08:50 即時新聞／綜合報導
    「柚子醫師」去年12月透露，女兒於11月26日上午在校園遭到不當傷害，遭同學以腳踹頭，導致重傷需住院。他在發文中提到，柚子小妹下肢無力走路，癲癇發作。（擷取自「柚子醫師」臉書）

    校園霸凌事件時有耳聞，在網路有許多粉絲追蹤的知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，繼去年12月透露女兒在校園遭到不當傷害，遭同學以腳踹頭，昨日他再度發文質疑校方，不僅調查「因故」延長一個月，甚至希望他們夫妻倆向班級孩子致歉，讓他直呼「為什麼要『被害者道歉』」？

    陳木榮透過臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文指出，距離他上次發文間隔了59天，他列出4點說明目前的案件進度，指依照相關規定，調查原則上應於兩個月內完成，但他2日收到校方來信，稱調查處理期限將「因故」延長一個月，所以他要向所有關心這件事的人說聲抱歉，請大家再耐心等候。

    他也向每一位關心「柚子小妹」、關心孩子安全的朋友們，真誠地說一聲謝謝。並指有許多朋友將一些社群截圖分享給他，提醒他要保護小孩，他也質疑「那是一個在事件發生同一時間新設立的帳號，所有留言內容都只針對『柚子小妹』。我真的很害怕。害怕孩子再次受到傷害」。

    陳木榮也指出，事件發生後，校方人員曾在班級群組中表示：「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉。」他表示那是一個班級群組，柚子小妹也在其中。柚子小妹看到這段文字後，非常難過的將要求道歉的截圖傳給了我們夫妻。對此他也質疑，為什麼要「被害者道歉」？並坦言「在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，這樣的處理方式，讓我們感到高度不解與震驚」。

    陳木榮也透露，目前孩子已回到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園。在回到學校初期，柚子小妹走路仍不穩，我為她準備了一支拐杖備用。現在的環境裡，老師對她非常用心，同學也很願意照顧她。對於伸出援手的每一所學校、每一位朋友與師長，他也由衷地表達感謝。

    陳木榮提到，柚子小妹前後住院兩次。有一段時間她完全無法行走。他背著她進急診室，在醫院裡每天抱著她去上廁所。他也透露，「這個孩子其實有點重，但我抱得動。我怕她心裡難過，只能強打起笑容對她說：『妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子』」。

    陳木榮也強調，希望所有的苦難，就到我們為止。希望不要再有其他孩子，經歷同樣的傷害。

    「柚子醫師」去年12月透露，女兒於11月26日上午在校園遭到不當傷害，遭同學以腳踹頭，導致重傷需住院。他在發文中提到，柚子小妹下肢無力走路，癲癇發作。（擷取自「柚子醫師」臉書）

