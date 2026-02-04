前利比亞獨裁者格達費之子遭殺害 4凶嫌闖入住所「處決」

前利比亞強人格達費之子塞夫·格達費（見圖）本月3日在西部城市津坦遭武裝份子殺害，享年53歲。（歐新社資料照）

前利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）之子塞夫·格達費（Saif al-Islam Gaddafi）本月3日在利比亞西部城市津坦（Zintan）遭武裝份子殺害，享年53歲。塞夫的政治顧問奧斯曼（Abdullah Othman）證實，4名不明武裝人員破壞監控攝影機後，闖入塞夫的住所並將他處決。

綜合外媒報導，塞夫的辦公室發表聲明指出，他3日與闖入家中的武裝份子發生「直接對抗」時被殺害。其堂兄哈米德·格達費（Hamid Kadhafi）受訪時稱他為「烈士」，證實了死訊。前利比亞最高國家委員會主席米什里（Khaled al-Mishri）已呼籲針對此案進行「緊急且透明的調查」。

請繼續往下閱讀...

塞夫雖未擔任官方職務，但在2000年至2011年間被視為利比亞的第二號人物及格達費的接班人。他擁有倫敦政經學院（LSE）博士學位，並曾被西方國家視為利比亞體制內的改革派面孔，負責修補與西方的關係。

2011年，塞夫的父親格達費面對大規模起義，塞夫威脅將有「血流成河」的衝突，並表示政府將戰鬥至最後一刻。格達費倒台後，塞夫試圖逃亡至鄰國尼日時被俘，被關押在西部最大城市津坦。塞夫因涉嫌反人類罪行被國際刑事法院（ICC）通緝，2015年法院以戰爭罪名判處死刑。

2017年，塞夫根據特赦法獲釋，之後在津坦展開地下活動以躲避暗殺。2021年他宣布參加利比亞總統選舉，但因2015年遭判刑而被取消候選人資格，其上訴過程被武裝份子阻撓，最終導致選舉進程崩潰，利比亞再度陷入政治僵局。

格達費生前的發言人易卜拉欣（Moussa Ibrahim）指責這是一場「背叛的殺戮」。專家認為，塞夫的死可能打擊支持格達費派系的士氣，但同時也移除了一個阻礙利比亞舉行選舉的重要干擾因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法