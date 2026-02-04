美軍F-35擊落伊朗無人機 美伊會談仍按原定計畫進行

美軍戰機擊落伊朗無人機後，白宮新聞秘書李威特表示，川普特使魏科夫本週預計與伊朗舉行會談的行程仍按照原定計畫進行。（歐新社）

負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）3日指出，1架伊朗無人機在阿拉伯海上空逼近美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），遭美國海軍F-35C戰機擊落。正當外界懷疑衝突是否升級，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計本週與伊朗會談，仍按照原定計畫進行。美國總統川普3日也提到，美國目前正與伊朗談判中。

綜合外媒報導，川普在白宮告訴媒體「美國目前正與伊朗談判」，並提到：「他們之前有過一次機會可以採取行動，但沒有成功，於是我們就發動了『午夜之錘行動』（Operation Midnight Hammer）。我不認為他們希望這種事情再次發生，不過他們確實想要談判。」

李威特提到，在美軍戰機擊落伊朗無人機後她和魏科夫談過，目前美伊會談仍會按照計畫進行，並於本週稍晚舉行。李威特強調，川普總統一項希望優先透過外交途徑解決問題，但顯然這需要雙方共同配合。

李威特在接受《福斯新聞》訪問時提到：「總統始終把各種選項都擺在檯面上，其中也包括動用軍事力量。伊朗人對此比任何人都清楚。」

消息人士透露，魏科夫與伊朗官員之間的會談地點很有可能位於土耳其。不過有另一消息指出，伊朗要求本週與美國的會面地點希望改為在阿曼舉行，並將會談內容範圍縮小到僅針對核問題進行談判，這使得兩國外交互動更為複雜。

