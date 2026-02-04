批國民黨擋不住紅色滲透 張育萌：新任中常委宣誓落實習近平思想

張育萌發文指出，國民黨新選出的中常委即將上任，其中一位雲南台商勤彭蓁，不僅公開宣誓要落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」，過去還曾揚言要改掉中國配偶取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的問題。（圖擷自臉書）

台灣主流民意反中情緒高漲，國民黨親中言行屢受外界質疑，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，國民黨新選出的中常委即將上任，其中一位不僅公開宣誓要落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」，過去還曾揚言要改掉中國配偶取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的問題。張育萌直言，接下來國民黨主席鄭麗文要常常跟這些根本不知道「代表哪國」的中常委，一起討論接下來的縣市長提名和選戰方向，質疑國民黨已經自我染紅、沒有底線。。

張育萌在臉書發文指出，國民黨已經徹底擋不住紅色滲透，公開宣誓要落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」的中常委就要走馬上任。他表示其中一位新任中常委「勤彭蓁」是雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長。她名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚，「兩岸一家親，雲台一家人」。

請繼續往下閱讀...

張育萌說明，2019年香港爆發反送中運動。在此之前，習近平發表《告台灣同胞書》40週年談話，強調「九二共識」就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。雲南省台辦集合媒體，採訪台商。勤彭蓁喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇。」

張育萌表示，這年正好是台灣總統大選前，勤彭蓁超積極爭取，要列入國民黨不分區立委，宣稱這樣可以多拿「100萬到200萬的選票，可團結支持國民黨重返執政」。當時她就公開講，只要當上立委，就要改掉中國配偶取得台灣國籍，比東南亞配偶多2年的問題。她痛批這是「綠色執政過度偏差的新南向政策」。幸好，最後沒把她排進不分區。

張育萌提到，2022年，勤彭蓁去四川，見縣委統戰部部長段必興，名義是要做「投資考察」。行程是由四川省委統戰部幫忙發新聞稿。2023年，中國國台辦發慰問信給台企聯，公開肯定台企聯「對推進祖國統一進程，做出積極貢獻。」勤彭蓁立刻回應「感謝祖國」，不假思索說出「我們在黨和國家的領導下，在國家惠台政策的溫暖下」、「在祖國大陸經濟社會發展」和「推進祖國統一進程」做出貢獻。

張育萌指出，去年中秋，雲南昆明舉辦「兩岸同胞團圓」。勤彭蓁跟雲南省統戰部長同台——統戰部部長李保俊指示，要「有力推動雲台兩地融合發展」。上週是鄭麗文上任後，第一次國民黨中常委選舉。勤彭蓁順利當選，明天正式上任——她進入的這屆中常委，有夠巧，「剛好」是縣市長選舉年。

張育萌直言，接下來每週，鄭麗文都要跟勤彭蓁這些，根本不知道「代表哪國」的中常委，一起討論接下來的縣市長提名和選戰方向。有夠期待，明天鄭麗文把聘書交給勤彭蓁，畫面有多諷刺——百年大黨，走到今天，淪落至此直接不演了，準備要跟「感謝祖國、期待統一」的中常委，一起討論台灣的縣市長選舉。

張育萌質疑，這種諷刺到魔幻的劇情，竟然真的發生在現實世界——因為國民黨，已經自我染紅，沒有底線。

張育萌在另一則發文也指出，國民黨才剛走了一個何鷹鷺，又來一拖拉庫直接喊「祖國統一」的中常委——明天就要就職了，請問這個黨到底代表哪國人？他也批評，「目標很簡單，不遺餘力為了鄭習會鋪路。從現在進行式的『國共論壇』，失速衝往習近平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法