蘇巧慧首波福利政見 0至6歲免費腸病毒疫苗、敬老卡增至1000點不歸零

民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧參選新北市長，今（4）日提出首批福利政見，主題聚焦於「幼老福利」。蘇巧慧表示，6項政見包括「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等；她說，新北市全國人口最多，減輕家庭負擔是新北市長的首要之務，盼藉由相關政見提出，讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。

育有2個孩子的蘇巧慧說，若她當選，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統；育兒方面，她明白孩子生病時的醫療開支，因此提出新北市零到六歲孩童看醫生，「免門診和住院部分負擔」以及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政策，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，要做家長的後盾。

而新北市已經是超高齡化社會，蘇巧慧說，她提出2項長輩福利政策，第一項就是「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，避免牙齒功能不佳長久造成的健康影響；再者是「敬老卡提升至 1000 點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零」，回應民意訴求，也用更高的使用彈性鼓勵長輩外出。

蘇巧慧表示，盼藉由相關政見幫助「三明治族群」，過去她在國會和中央成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來會將這套成功模式帶進新北市府，並會陸續推出支持產業、鼓勵創業、促進就業等全面性的政見。

