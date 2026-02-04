為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧首波福利政見 0至6歲免費腸病毒疫苗、敬老卡增至1000點不歸零

    2026/02/04 09:01 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧參選新北市長，今（4）日提出首批福利政見，主題聚焦於「幼老福利」。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧參選新北市長，今（4）日提出首批福利政見，主題聚焦於「幼老福利」。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧參選新北市長，今（4）日提出首批福利政見，主題聚焦於「幼老福利」。蘇巧慧表示，6項政見包括「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等；她說，新北市全國人口最多，減輕家庭負擔是新北市長的首要之務，盼藉由相關政見提出，讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。

    育有2個孩子的蘇巧慧說，若她當選，除了公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統；育兒方面，她明白孩子生病時的醫療開支，因此提出新北市零到六歲孩童看醫生，「免門診和住院部分負擔」以及「腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種」的福利政策，並提供早產兒家庭三萬元的照顧津貼，要做家長的後盾。

    而新北市已經是超高齡化社會，蘇巧慧說，她提出2項長輩福利政策，第一項就是「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，避免牙齒功能不佳長久造成的健康影響；再者是「敬老卡提升至 1000 點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零」，回應民意訴求，也用更高的使用彈性鼓勵長輩外出。

    蘇巧慧表示，盼藉由相關政見幫助「三明治族群」，過去她在國會和中央成功推動多項福利政策，包含班班有冷氣、公托與準公托補助、私立大學學雜費減免、住宿型長照機構補助等，證明自己具備資源調度的能力，未來會將這套成功模式帶進新北市府，並會陸續推出支持產業、鼓勵創業、促進就業等全面性的政見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播