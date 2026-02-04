不只共和黨！美民主黨參議員蓋耶哥也斥藍白擋軍購

美國聯邦參議員蓋耶哥（左）元月曾訪台，並晉見賴清德總統（右）。（資料照，總統府提供）

繼美國共和黨重量級參議員發聲批評台灣在野黨不顧台灣安全杯葛國防預算後，上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天也引用美國媒體報導推文指出，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。

蓋耶哥曾任美國海軍陸戰隊軍官，並參與伊拉克戰爭，也是台灣在美國政界長期的支持者。

請繼續往下閱讀...

蓋耶哥說，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。​​​​​​​​​​​​​​​​

蓋耶哥上月底訪台晉見賴清德總統時指出，賴總統提出的國防預算規劃已獲得美國國會高度關注，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。他並說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展。

Now is not the time to weaken Taiwan’s defenses. Cutting their defense budget undermines investments in essential weapons systems just as China’s threats are intensifying. Taiwan’s parliament should reconsider this move. https://t.co/DFALiMs4ZQ — Senator Ruben Gallego （@SenRubenGallego） February 3, 2026

美國聯邦參議員蓋耶哥（左3）元月曾率團訪台，期間曾拜會立法院，與立法院副院長江啟臣（中）、民眾黨立委劉書彬（右三）、國民黨立委陳永康（右二）、民進黨立委陳冠廷（右一）、國民黨立委黃健豪（左一）。（資料照，記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法