    首頁 > 國際

    南韓慘了！赴美交涉空手而歸 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

    2026/02/04 09:34 即時新聞／綜合報導
    產業通商部通商交涉本部長呂翰九坦言交涉不順，美國政府各部門之間正就透過官報正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。（歐新社）

    由於南韓國會遲遲未通過和美國達成的貿易協議，美國總統川普日前宣布將南韓的關稅從15％上調至25％，南韓相關官員緊急赴美，不過卻空手而回，產業通商部通商交涉本部長呂翰九坦言，美方準備正式宣布上調對韓關稅事宜。

    據《韓聯社》報導，在川普於社交平台揚言上調對南韓關稅後，產業通商部長金正官、產業通商部通商交涉本部長呂翰九接連緊急赴美協商，不過卻無濟於事；呂翰九在當地時間3日結束與美方的關稅問題磋商行程後，向記者坦言，據他所知，美國政府各部門之間正就透過官報正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。

    呂翰九指出，與美國貿易副代表會晤時，他重點說明了韓方落實對美投資項目和涉非關稅領域協議的意志，以及相關進程取得進展。由於美方尚未完全理解韓美兩國在體系上的不同之處，他認為有必要繼續與美方接觸溝通。

    美國總統川普不滿南韓國會尚未將美韓協議正式立法，上月26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將提高南韓汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%升至25%。

