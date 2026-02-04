分析國共智庫論壇4結論 沈伯洋：不僅要看穿「更要守住」

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，昨天在北京登場。（國民黨提供）

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑異口同聲說「要堅持九二共識、反對台獨」。宋濤致詞更揚言「懲獨」，強調「兩岸同屬一個中國」。民進黨立委沈伯洋指出，國共智庫論壇有4點結論，他質疑，在野黨日前刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且全刪掉AI整合系統、台美國防合作，接下來「看來要動反滲透法了」。他也直言「面對惡法，不僅要看穿，更要守住」。

針對國共進行智庫論壇，沈伯洋在臉書發文整理出4點結論，其一為「解除兩岸人員往來限制」。他表示，藍白擋他的「立委赴中報備法案」800多次了，也難怪他是眼中釘，對中共來說，「反滲透法」是最大障礙，看來要動「反滲透法」了。

其二為「推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈」。沈伯洋提醒，幾天前，民眾黨才刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了。

國共智庫論壇第三項結論為「兩岸防災合作」。沈伯洋指出，「再次溫馨提醒」，當年莫拉克風災，中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣，當時的故事可說是險象環生。幸好這種事在行政權手上。

其四為「兩岸醫療合作」。沈伯洋也諷刺，看起來藍白推的離島建設條例中「統戰示範區」有復活契機了呢。

沈伯洋強調，「基本上大罷免的時候我都說過了，也就不再重複了，分享給不知道的朋友吧」、「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

