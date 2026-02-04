為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    分析國共智庫論壇4結論 沈伯洋：不僅要看穿「更要守住」

    2026/02/04 07:32 即時新聞／綜合報導
    國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，昨天在北京登場。（國民黨提供）

    國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，昨天在北京登場。（國民黨提供）

    國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」昨天在北京登場，中國國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑異口同聲說「要堅持九二共識、反對台獨」。宋濤致詞更揚言「懲獨」，強調「兩岸同屬一個中國」。民進黨立委沈伯洋指出，國共智庫論壇有4點結論，他質疑，在野黨日前刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且全刪掉AI整合系統、台美國防合作，接下來「看來要動反滲透法了」。他也直言「面對惡法，不僅要看穿，更要守住」。

    針對國共進行智庫論壇，沈伯洋在臉書發文整理出4點結論，其一為「解除兩岸人員往來限制」。他表示，藍白擋他的「立委赴中報備法案」800多次了，也難怪他是眼中釘，對中共來說，「反滲透法」是最大障礙，看來要動「反滲透法」了。

    其二為「推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈」。沈伯洋提醒，幾天前，民眾黨才刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了。

    國共智庫論壇第三項結論為「兩岸防災合作」。沈伯洋指出，「再次溫馨提醒」，當年莫拉克風災，中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣，當時的故事可說是險象環生。幸好這種事在行政權手上。

    其四為「兩岸醫療合作」。沈伯洋也諷刺，看起來藍白推的離島建設條例中「統戰示範區」有復活契機了呢。

    沈伯洋強調，「基本上大罷免的時候我都說過了，也就不再重複了，分享給不知道的朋友吧」、「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播