    首頁 > 國際

    美國會通過支出法案 川普簽署結束政府局部停擺

    2026/02/04 08:05 即時新聞／綜合報導
    美國各地響應號召發動反對ICE的全國罷工罷課罷市，紐約市示威者走上街頭。（路透）

    美國眾議院表決通過一項支出法案，美國總統川普（Donald Trump）也將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。

    由於國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府有些部門自1月31日起陷入停擺。這次撥款中斷源於協商破局，是因民主黨對移民執法人員開槍擊斃2名抗議人士感到憤怒，導致關於國土安全部（DHS）新資金的協商陷入僵局。

    美國聯邦參議院上月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月。外媒報導提到，雖然撥款法案讓絕大多數聯邦機構能維持運作到9月，但負責監管運輸安全管理局（TSA）和聯邦緊急事務管理署（FEMA）等機構的國土安全部，僅能獲得兩週的資金。國會議員將繼續協商移民執法政策，如果在2月13日最後期限前未能達成協議，國土安全部可能面臨資金斷供，或被迫再次進行短期展延。

    聯邦眾議院週二也以217票對214票，其中有21名民主黨議員投了贊成票，通過參議院所支持的方案。法案隨後送交白宮川普於週二下午簽署成法。川普也表示很高興簽署撥款法案，「立即讓聯邦政府重啟運作，並為其絕大多數業務提供本財政年度剩餘期間的經費」。

