    苗栗南苗市場男持刀引驚慌 警制止頭部遭砍2刀、嫌胸口中彈

    2026/02/04 09:21 記者張勳騰／苗栗報導
    消防人員緊急將傷者送醫。（民眾提供）

    苗栗市南苗市場今天早上一名男子無故拿著刀到市場裡面，當時市場內有不少人潮。市場人員及民眾見狀趕快報案，苗栗警分局南苗派出所員警，立即趕往現場，鍾姓男子見警就拿刀攻擊警察，朱姓員警頭部被砍傷送醫，另一李姓員警見狀緊急開2槍，鍾男胸部中彈，緊急手術中，另一名協助壓制羅姓民眾被流彈打傷手部，緊急送醫救治。據指出，鍾男為列管思覺失調症患者，無地緣關係，警方正釐清犯案動機。

    警方初步調查，苗栗警分局南苗派出所今日7點45分許接獲報案，指苗栗市米市街內有一男子持刀出現，當時市場人有不少人潮，引發民眾驚慌，市場管理員見狀，將他勸導到一旁，並報警處理。

    苗栗警分局隨即派遣優勢警力員到場查處，員警到場後發現該名男子持折疊刀於現場，員警喝令男子將刀具丟棄，男子不從，並持續向員警逼近，員警遂向男子噴辣椒水，惟男子持續持刀攻擊員警，造成一名朱姓警員頭部被砍傷2刀，警方隨即對男子開2槍，致該男子胸部中彈1發，緊急開刀，另1發不慎波及協助制伏的羅姓民眾左手掌，送醫幸無大礙。

    消防人員緊急將傷者送醫。（民眾提供）

    熱門推播