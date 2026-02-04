馬斯克遭傳喚！法警突襲X巴黎辦公室 調查涉「兒童色情影像」

巴黎檢察官貝庫歐證實，已傳喚X的所有者馬斯克（見圖），要求其於4月20日到案接受訊問。（美聯社資料照）

法國網路犯罪打擊部門4日突襲社群平台X（舊稱Twitter）的法國辦公室。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）同時傳喚X的所有者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk），要求其於4月20日到案接受訊問；X前首席執行官雅克里諾（Linda Yaccarino）亦被傳喚；還有多名X員工將以證人身分於4月20日至24日期間接受訊問。

綜合外媒報導，調查重點包括X涉嫌協助「持有兒童色情影像」及「否認反人類罪行」。調查亦針對X的人工智慧聊天機器人Grok涉嫌生成色情影像及深度偽造（Deepfakes）內容，該機器人曾發布否認納粹大屠殺毒氣室用途的貼文，儘管已更正錯誤，仍引發爭議。

馬斯克在X上譴責此次行動為「政治攻擊」。X官方聲明稱，突襲「濫用司法權力」且具「政治動機」，強調相關指控毫無根據，並指責檢方程序忽視了國際條約機制，試圖通透過針對法國分公司向美國管理層施壓。

法國檢察官表示，目前的調查是在「具建設性」框架下進行，選擇「自由聽證」而非羈押審訊，是為了讓X高層說明立場及合法措施，最終目的是確保X符合法國法律。

這項調查於2025年初開始，起初是針對X演算法的初步調查，同年夏天，又因新的檢舉擴大調查範圍。此案由法國國會議員博托雷爾（Eric Bothorel）等人公開舉報，他們認為X威脅了法國民主。

馬斯克曾經是美國總統川普的政治盟友，曾指控歐洲各國政府打壓言論自由，並公開支持一些歐洲極右派政黨。

除法國外，X及其人工智慧公司xAI也面臨其他歐洲政府組織的壓力。英國數據保護監管單位（ICO）和媒體監管單位（Ofcom）已對其展開正式調查，涉及Grok生成有害色情影像及個人數據處理問題。歐盟執委會上週也因Grok傳播非法內容及不實影像問題，啟動相關調查。

與此同時，法國司法單位近期也對Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）及影音平台Kick展開了類似的司法調查。巴黎檢察官辦公室已宣布不再透過X發布消息，轉而使用LinkedIn和Instagram作為官方溝通管道。

