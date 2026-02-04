高市早苗選區靜悄悄 矢板明夫：強到在野黨不敢挑戰

矢板明夫點出高市早苗自身所在的「奈良第二選區」幾乎沒有選舉氣氛，原因在於高市太過強大，僅有日本共產黨推出一人象徵性參選。矢板強調：「當一個人足夠強的時候，對手連踏入戰場的意願都會消失。」（歐新社）

日本眾議院8日改選，日本各主要媒體民調均顯示，自民黨席次可望單獨過半，首相高市早苗勝券在握。資深媒體人矢板明夫在臉書發文分析選情，點出高市早苗自身所在的「奈良第二選區」幾乎沒有選舉氣氛，原因在於她實力太強，競選對手僅有日本共產黨推出一人象徵性參選。矢板明夫強調：「當一個人足夠強的時候，對手連踏入戰場的意願都會消失。」

矢板明夫今（4日）凌晨在臉書發文指出，高市早苗所在的「奈良第二選區」看不到密集的街頭演說，選舉車也很少見，安靜得不像是在投票前夕。原因在於候選人高市早苗「太強了」，身為現任首相，在選舉期間應該幾乎沒有時間回自己的選區，主要在野黨也選擇退場、沒有推出候選人，最後只剩共產黨推出一名候選人象徵性參選。對高市而言，奈良第二選區早已不需要親自坐鎮。

矢板明夫表示，之所以出現如此局面並非偶然，高市早苗2024年眾議院選舉拿下12萬8000票，狠狠甩開主要的在野黨對手，競爭對手最高票是立憲民主黨的3萬6000票，這樣的差距奠定此選區「勝負已分」的結果。

矢板明夫提到，奈良第二選區的平靜與京都府第一選區形成鮮明對比，京都第一選區出現8名候選人，政黨林立混戰，顯示在野勢力無法整合、彼此內耗的現實。而相較之下，更突顯了高市早苗的政治影響力，矢板明夫強調：「當一個人足夠強的時候，對手連踏入戰場的意願都會消失。」奈良第二選區這次出現「首相不回選區、在野黨不敢挑戰」的罕見景象，外界甚至預估高市得票數可能上看20萬票。

矢板明夫分析，對於高市早苗而言，個人當選不是問題，真正的關鍵在於能夠帶動多少自民黨候選人過關，日媒內部消息透露，自民黨內部將候選人分為「ABCD」，目前將最多資源投入在「暫時落後但有可能翻盤」的「C」等級候選人，高市正為其努力站台助選。矢板明夫認為，若C級候選人能大規模勝出，自民黨的席次將突破300席，從改選前的199席大幅躍升，取得巨大勝利。

