白宮新版《國家安全戰略》8次提及台灣全文曝光

在新版《國家安全戰略》中，美國將台灣視為維持南海航道開放的關鍵。示意圖。（彭博）

白宮今（5日）發布新版《國家安全戰略》，其中提到「台灣」次數多達8次，臉書社群「割蘿蔔外電譯站Global News For Taiwan」指出，這顯示美國在最新戰略文件中，將台灣視為印太安全架構的核心焦點，並強調必須透過軍事優勢與盟友合作，來嚇阻中國可能的侵略行動。

以下為「割蘿蔔外電譯站Global News For Taiwan」整理的片段：

請繼續往下閱讀...

從長期來看，如果美國想要嚇阻軍事威脅，避免發生大規模衝突，最可靠的方式就是保持經濟和科技領域的領先地位。不過在當前戰略競爭的背景下，強而有力的傳統軍事實力仍然是重要關鍵。

台灣成為國際關注的焦點，不只是因為它擁有全球半導體產業的主導地位，更重要的是它獨特的地理位置，控制台灣就能直接穿透第二島鏈，將東北亞與東南亞區分為兩個獨立的作戰區域。另外，每年全球約三分之一的航運量都會經過南海，這對美國經濟有直接而重大的影響。因此，美國必須致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到嚇阻效果，同時堅持長期以來的一貫立場，不支持任何一方片面改變台海現狀。

我們將建立一支有能力在第一島鏈內有能力阻止侵略行動的軍力，但這不應該由美國單獨負擔，美國的盟友也必須實際行動投入更多資源和經費參與集體防衛。美國外交的重點將放在爭取第一島鏈上盟友和夥伴同意，讓美軍更大量使用他們的港口與軍事設施，並鼓勵這些國家加強自身的國防投資，尤其是能夠嚇阻對方侵略的能力建設。這不僅能串聯起第一島鏈各國的海上安全，也能提升美國及盟友共同阻止中國對台灣發動攻擊的能力，避免中國建立對美國極為不利，甚至讓台灣難以防守的軍事態勢。

另一項安全挑戰，就是南海可能遭到對手掌控。一旦南海被敵對勢力控制，對方可能會設置收費制度，對全球最重要的航道之一課徵通行費，甚至任意關閉航道，這將對美國的經濟與整體國家利益造成極大的傷害。因此，美國必須建立強有力的嚇阻行動，確保這些航道維持自由暢通，不能由任何單一國家任意控制或封鎖。這不只需要美國自身（特別是海軍）持續強化軍力，更要跟相關國家加強合作，特別是那些如果南海遭封鎖也會直接受到影響的國家，例如印度、日本及其他相關國家，都應積極投入合作。

另外，川普總統不斷要求日本與南韓增加軍事支出，我們也必須督促這些國家進一步提高國防預算，尤其是投入在新型軍事能力的建構上，藉此有效嚇阻潛在的對手並保護第一島鏈。美國也將持續強化在西太平洋地區的軍事部署，並透過跟台灣和澳洲等國家的合作，明確表達美國對提升國防經費投入的堅定立場。

要避免衝突，美國必須在印太地區維持高度警戒，重建國防產業的基礎，增加自身與盟友的軍事投入，同時確保能在經濟與科技的長期競爭中贏得優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法