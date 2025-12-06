白宮發布新版國家安全戰略報告 遏制台海衝突 美列首要任務

美國白宮四日發布最新版「國家安全戰略」報告，強調「透過維持軍事優勢來遏制台灣衝突是首要任務」。圖為美國航空母艦「雷根號」、「羅斯福號」與「尼米茲號」執行3航艦打擊群演習任務。（美聯社檔案照）

美國白宮四日發布最新版「國家安全戰略」報告，首次系統性闡明其對印太地區、特別是台灣問題的戰略立場。文件指出，「透過維持軍事優勢來遏制台灣衝突是首要任務」，並重申美國長期堅持的「不支持任何一方單方面改變台海現狀」政策。

強調台灣是印太防禦體系核心

報告強調，國際社會高度關注台灣議題有其充分理由。一方面，台灣主導全球半導體供應鏈；另一方面，其地緣戰略地位極為關鍵——不僅是通往第二島鏈的門戶，更將東北亞與東南亞分隔為兩個獨立戰區，使台灣成為美國印太防禦體系的核心節點。此外，全球約三分之一的航運經由南海，若潛在敵對勢力掌控此一關鍵航道，可能要求收過路費或隨意封鎖，嚴重威脅美經濟與國家利益。

敦促日、韓支援台灣抵禦威脅

為因應挑戰，美國將打造一支能在第一島鏈任何區域有效遏制侵略的軍隊。但報告強調，美軍無法也不應獨自承擔此責，必須推動盟友與夥伴加強集體防衛。美方特別敦促日、韓採取更多行動支援台灣抵禦威脅，包括增加國防開支，並允許美軍更廣泛使用其港口與軍事設施。

報告指出，美國在印太的外交重點將聚焦於投資威懾能力，這不僅有助確保海上通道安全，更能強化美及其盟友阻止任何企圖奪取台灣的能力，避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡。同時，美國將持續強化在西太平洋的軍事存在，並在與台灣、澳洲互動中，堅定要求提升國防投入。

長遠而言，報告認為維持美國在經濟與科技上的領先地位，是防止大規模衝突的根本之道。

