    首頁 > 社會

    宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

    2025/12/06 06:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    林員被7人座廂型車撞傷命危。（警方提供）

    林員被7人座廂型車撞傷命危。（警方提供）

    宜蘭礁溪24歲林姓員警，5日晚間執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成腹部大面積傷口及腿部骨折，歷經陽明交通大學附設醫院集結6科別團隊、3小時清創及手術後生命穩定。院長黃志賢受訪表示，病患無「臟器外露」，目前狀況穩定，已安排後送台北榮民總醫院接續治療。

    黃志賢說，患者送抵醫院時意識清醒、生命徵象穩定，腹部有大面積傷口，因撞擊導致血肉模糊且沾染泥沙，外觀上第一時間較難辨識，經醫療團隊仔細清理與檢查後，確認腸胃系統完整，並無臟器外露或器官嚴重破損情形，「非常幸運」。

    他說，為處理患者傷勢，院方集結包括整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科及直腸外科等6大科別的外科菁英團隊，共同進行緊急處置，手術歷時3個多小時，主要針對大面積傷口進行清創，將泥沙與髒污徹底清理乾淨。

    黃志賢說，鑑於患者傷勢穩定後，後續仍需進行較為複雜的整形外科手術，因此在確認患者狀況安全無虞下，啟動「醫療接力」模式，將患者後送至台北榮民總醫院，由北榮團隊接手後續照護與治療。

    驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

    宜蘭24歲男警特勤遭撞命危 家屬不滿休假被召回

    肇事車輛車頭全毀。（警方提供）

    肇事車輛車頭全毀。（警方提供）

    陽明交通大學附設醫院院長黃志賢受訪說明林姓員警傷勢及手術過程。（民眾提供）

    陽明交通大學附設醫院院長黃志賢受訪說明林姓員警傷勢及手術過程。（民眾提供）

    圖
    圖
