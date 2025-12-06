為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師、旅行社「一條龍」服務 助可疑中國人士入境 查辦5人

    2025/12/06 05:30 記者王定傳／台北報導
    有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署展開搜索約談行動，律師陳振瑋一百萬元交保。（資料照）

    有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署展開搜索約談行動，律師陳振瑋一百萬元交保。（資料照）

    內政部移民署新北專勤隊清查發現，有中國人士以開會、履約等由申請來台從事商務交流活動，但入台後行蹤成謎、動機不明，進而查出有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」服務方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署前天展開搜索約談行動，訊後依違反兩岸人民關係條例等罪，諭知律師陳振瑋一百萬元交保、限制出境出海。

    提供不實職證、合約 掩護來台

    另有四名被告包含昀倡公司負責人賴玉堂與其胞妹，陳振瑋開設的維鐸律師事務所陳姓員工、嘉仁旅行社李姓女業務，各諭知一百萬至十萬元不等交保。

    據了解，中籍人士申請來台進行商務活動，應具備在職證明、商務相關活動計畫書、預定行程表、契約書、來台活動計畫書等。

    移民署調查，二〇二三年至二〇二四年間，有四名中籍人士申請來台，一人資格不符未過關，另三人來台後的在台行程，皆與原定行程不符，甚至在職證明、合約等都疑涉造假，三人為何要靠假資料掩護入境？在台期間直到離境做了什麼？都有待追查釐清。

    北檢搜索 律師陳振瑋百萬交保

    全案經北檢檢察官葉詠嫻指揮，搜索陳振瑋設立的維鐸律師事務所、維鐸移民顧問公司及維鐸整合資產公司等處，查出來台者所留資料均與陳旗下的「維鐸移民顧問公司」有關，懷疑他與相關業者合作，助中籍人士入境我國。全案正進一步擴大追查究竟有多少中籍人士循此管道來台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播