律師、旅行社「一條龍」服務 助可疑中國人士入境 查辦5人

有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署展開搜索約談行動，律師陳振瑋一百萬元交保。（資料照）

內政部移民署新北專勤隊清查發現，有中國人士以開會、履約等由申請來台從事商務交流活動，但入台後行蹤成謎、動機不明，進而查出有律師、移民顧問公司及旅行社等涉以「一條龍」服務方式，甚至提供不實在職證明、行程表助中國人士來台。台北地檢署前天展開搜索約談行動，訊後依違反兩岸人民關係條例等罪，諭知律師陳振瑋一百萬元交保、限制出境出海。

提供不實職證、合約 掩護來台

另有四名被告包含昀倡公司負責人賴玉堂與其胞妹，陳振瑋開設的維鐸律師事務所陳姓員工、嘉仁旅行社李姓女業務，各諭知一百萬至十萬元不等交保。

據了解，中籍人士申請來台進行商務活動，應具備在職證明、商務相關活動計畫書、預定行程表、契約書、來台活動計畫書等。

移民署調查，二〇二三年至二〇二四年間，有四名中籍人士申請來台，一人資格不符未過關，另三人來台後的在台行程，皆與原定行程不符，甚至在職證明、合約等都疑涉造假，三人為何要靠假資料掩護入境？在台期間直到離境做了什麼？都有待追查釐清。

北檢搜索 律師陳振瑋百萬交保

全案經北檢檢察官葉詠嫻指揮，搜索陳振瑋設立的維鐸律師事務所、維鐸移民顧問公司及維鐸整合資產公司等處，查出來台者所留資料均與陳旗下的「維鐸移民顧問公司」有關，懷疑他與相關業者合作，助中籍人士入境我國。全案正進一步擴大追查究竟有多少中籍人士循此管道來台。

