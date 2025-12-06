為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    覆議案再遭藍白否決 卓揆：不會執行違法的財劃法

    2025/12/06 05:30 記者劉宛琳、鍾麗華／台北報導
    立法院會昨處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決，維持立法院原決議。（記者方賓照攝）

    立法院會昨處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決，維持立法院原決議。（記者方賓照攝）

    立法院會昨天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，未邀請行政院長卓榮泰來報告，直接表決；投票結果，反對覆議案五十九票，贊成覆議案五十票，覆議案遭藍白多數否決，維持立法院原決議。

    批在野黨團 拒絕他到立院報告

    掩蓋事實 不敢讓國人知道真相

    對此結果，行政院長卓榮泰受訪時指出，立院在野黨團變本加厲，不敢讓他到立法院報告、不敢讓真相擺在國人面前，這是掩蓋事實。行政院絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。

    立法院會昨天表決行政院對「財政收支劃分法」修正部分條文提出的覆議案，全體立委一一三人，領票一〇九人。投票結果，藍白立委聯手投下反對覆議案的五十九票，民進黨立委則投下贊成覆議案的五十票；院長韓國瑜宣佈，「本院原決議予以維持」。

    未投票者有韓國瑜、無黨籍立委高金素梅、民進黨立委許智傑、民眾黨立委林憶君。

    民進黨團幹事長鍾佳濱批評，去年底財劃法修法，卓揆今年三月有來立院報告，告訴在野黨修法有問題，不得不提出覆議。結果在野黨三度惡修財劃法，一樣的錯誤沒任何改正，難怪不想請卓榮泰來報告。

    國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰是中華民國憲政史上提覆議最多的行政院長，把覆議當兒戲，只要看到立法院通過自己不喜歡的法案就提覆議，但每次都失敗。在野黨要捍衛國家憲政正常運作，否決行政院毫無道理的覆議。

    民眾黨團總召黃國昌受訪表示，卓榮泰提出第八次覆議，付出代價的是國家的資源，讓立法院浪費時間來處理這個毫無意義的覆議。

    圖
    圖
