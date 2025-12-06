為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明日迎大雪週一再變天！下週入冬最強冷空氣 這天恐跌破10度

    2025/12/06 07:45 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，下週一又有東北季風增強，不過週二就減弱，週三至週五回到好天氣，但下週末預估將有入冬最強冷空氣南下，且最新歐洲模式模擬顯示，恐跨過「大陸冷氣團」的門檻，本島平地將挑戰10度以下的最低氣溫。（資料照）

    明天是24節氣的大雪，氣象專家指出，雖然因東北季風減弱，今明各地氣溫將回升，但早晚仍偏涼，仍須提防早晚低溫。至於下週一又有東北季風增強，不過週二就減弱，週三至週五回到好天氣，但下週末預估將有入冬最強冷空氣南下，且最新歐洲模式模擬顯示，恐跨過「大陸冷氣團」的門檻，本島平地將挑戰10度以下的最低氣溫。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各縣市平地的最低氣溫仍下探到12度左右，今日白天起隨著東北季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼。

    吳德榮表示，今日低層雲大多在東側、伴隨降水回波，東北部有少量降雨。明日各地好轉為晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

    吳德榮提到，下週一「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。下週二季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。下週三至五天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

    至於下週末起南下的入冬最強冷空氣，根據最新歐洲模式模擬，已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，具體發展仍需持續觀察。

