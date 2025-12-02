為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中南部今溫差逾10度！北、東入夜明顯轉涼

    2025/12/02 06:51 即時新聞／綜合報導
    今日白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。（資料照）

    今日白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（2日）環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

    在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及中部山區、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有較大雨勢發生，其他地區為多雲到晴。週四（4日）、週五（5日）北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

    週三至週五，西半部及宜蘭低溫14至18度，花東及澎湖18至20度，金門13至14度，馬祖12至14度；高溫方面，北部、宜花及澎湖19至21度，中部及台東23至26度，南部25至27度，金門18至19度，馬祖15至16度。週六（6日）及下週一（8日）各地氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 26 18 ~ 28 23 ~ 31 18 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    圖
    圖
