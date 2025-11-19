民團批性別友善廁所僅3.4％合格 環境部：10月底已建立認證機制

環境部表示，今年10月30日建立「性別友善廁所標章認證機制」，未來將持續輔導、補助推動。示意圖。（資料照）

台灣伴侶權益推動聯盟抽查列管中的149座性別友善廁所發現，僅3.4％、5間符合環境部自訂的「性別友善廁所倍增行動方案」標準；對此，環境部回應，大多數公廁為訂定行動方案前就已存在的公廁，環境管理署也於今年10月底建立「性別友善廁所標章認證機制」，未來將持續輔導、補助推動。

環境部去年起推動「性別友善廁所倍增行動方案」，宣告於今年至2029年將投入新台幣約2.8億元預算，將環境部原列管的性別友善廁所623座，5年內增加至1246座。

伴侶盟調查，將環境部列管的性別友善廁所中抽查149座，發現僅54座符合性別友善廁所基本原則，若再考慮「廁所內外應該設立性別友善理念說明牌」等指標，就只剩下5間符合規範，合格率不到3.4%，呼籲環境部訂定指標、落實查核，若廁所未改善應追回補助款。

環境部表示，2024年8月6日訂定行動方案前，全國列管約4萬5千座公廁，全國性別友善廁所數量僅623座，占全國列管公廁僅1.4%，為不遺落任何一個人，有效解決女性廁間不足、照護者與被照護者性別不同，以及跨性別者如廁多元需求，希望藉由行動方案的拋磚引玉，提供各界參考，共同推動提升公共空間的性別友善性。

環境部續指，環管署也於今年10月30日訂定「性別友善廁所標章認證申辦計畫」，建立「性別友善廁所標章認證機制」，訂定明確且一致的評核標準，希冀評選出友善度最高之性別友善廁所，並授予標章以資鼓勵，有助於民眾快速辨識並安心使用，也鼓勵更多場域投入友善設施的改善與設置。

環境部環境管理署環境衛生組簡任技正李瑞玲表示，行動方案相關經費是補助給地方政府各局處去執行，環境部並沒有設定時間點查核，且計畫並不是法規，因此是希望透過補助引導公廁管理單位重視性平工作；目前列管的性別友善廁所友善廁所是管理單位為了提供更多人使用公廁，且多是在環境部訂定行動方案前就已經存在的公廁，行動方案目前是起始階段，未來將持續補助或輔導推動。

李瑞玲坦言，財劃法通過後補助款可能會減少，因此當申請案件較多時，會優先將補助提供給推動友善廁所的公廁管理單位，並先於一般性的修繕。

環境部強調，該團體提出的觀念與該方案理念及方向相符，環境部樂於接受各界意見，讓社會更包容，我國性別友善廁所有賴各部會、各單位公私協力積極參與推動。

