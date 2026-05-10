25年前神預言中國攻台「先佔領立法院」 全網瘋傳學者李筱峰示警影片

近日藍白大砍台灣國防預算，讓歷史學者李筱峰20多年前示警中國攻台手法的內容被「精準實現」，引發全網瘋傳與議論。（圖擷取自Threads，本報合成）

立法院國民黨與民眾黨8日聯手，在立法院三讀通過預算上限由1.25兆元減至7800億元的國防特別條例，並刪除所有商購、委製項目。涉嫌削弱台灣安全、「對中國共產黨的讓步」的舉動，引發國際高度關注，歷史學者李筱峰20多年前示警中國攻台第一步為「佔領立法院」的影片與文章，也因此再度被全網瘋傳。

據了解，李筱峰曾於2001年4月在《自立晚報》專欄，發布一篇名為「中國武力犯台會先攻佔哪裡？」的文章，並在2004年11月以世新大學教授身分受邀上節目時，再次重申撰寫在該文章的警示。根據李筱峰說法，文章原自他與學生在「台灣史」的課堂互動式提問，並在過程中逐漸帶出自己對中國武力犯台的預測。

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李筱峰指出，中國要攻打台灣，不會像過去歷史先攻佔澎湖或金馬離島，最先攻佔的地方，應該會是「立法院」，因為當呼應北京的「一個中國」的聲音、認同大中國而不認同台灣且反對國防軍備」的立委充斥在立法院的時候，北京連出兵都不必要，台灣就自然繳械投降了，所以中國一定會設法攻佔台灣的立法院。

李筱峰強調，他提出的預測並非危言聳聽，並補充自己在受邀上節目前（2004年），台灣軍情局人員就曾警示，軍情機密頻頻外洩，往往上午出現在立法院國防委員會的秘密會議內容，下午被中國情報單位知道。李筱峰指出，根據台灣情報人員調查，發現立法院洩密的可能性最大，這個現象讓他們感到非常憂心。

李筱峰直言，澎湖、金馬都不是台灣的最前線，台灣國家的最前線是在立法院，同時他也嚴肅呼籲，全體真正愛台灣的人，選舉立委的時候一定要多加小心，「請一起來保衛立法院，千萬不要讓立法院被心向中國的人給攻佔，千萬不要讓立法院成為內神通外鬼、洩透情報的『匪諜情報站』。 」

近日藍白大砍台灣國防預算，讓李筱峰20多年的預言「精準實現」，也深深震撼大批網友，「先知總是孤獨的！」、「已經步入香港腳步」、「根本超越時空的提醒」、「大罷免失去一次機會，2028一定要守住！」、「孫子兵法最厲害的打法叫做：不戰而勝，非常噁心」、「結果2026年還是全面淪陷了，並且是大剌剌的通匪」、「看這2年藍白狂推的法案內容就知道了，他們就是共產黨台灣分部」。

也有許多人擔憂說，「票票珍貴，請謹慎投票」、「選藍白立委的人，也是賣台的幫兇」、「20年前講到現在了，台灣還有6成的人聽不懂」、「2004不信沒關係，現在發生了，還不信，真的只能說投藍白的不是笨就是壞」、「可怕的還不是中共佈局多年，而是這些賣台立委是台灣人民一票一票送進去立法院的」、「媒體跟網軍也很重要，就是大量的宣傳跟抹黑、帶風向才會到現在還會有人信藍白紅那套」。

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