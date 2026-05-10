六星級「汭恩產後護理之家」也驚傳裝針孔 負責人被帶回

「汭恩產後護理之家」被控疑似裝設針孔。（取自官網）

在愛爾麗醫美診所爆發出偷拍風暴後，想不到全台各地多家醫美診所、月子中心也接連爆發出類似事件。台北市警方今天接獲報案，報案人指出，號稱六星級、位於台北市中正區的「汭恩產後護理之家」，疑似也裝設煙霧偵測型的針孔攝影機；警方今天前往現場調查，目前已經將相關設備、電腦主機、硬碟查扣，並將連姓負責人帶回派出所調查釐清。

今天有民眾在社群上發文，聲稱在該月子中心發現被人裝設偷拍設備，而且還是裝在SPA室，大家都在這脫衣按SPA，直呼「太扯了吧！」

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轄區中正一分局在今天下午2時許接獲報案，派員前往現場，報案民眾指控店家裝設針孔偷拍，但店家則推說不知情。

警方為求慎重，將民眾指控是針孔的煙霧偵測器拔除，同時查扣相關電腦主機、硬碟，將進一步釐清是否確實為針孔設備。由於報案民眾提告妨害秘密，警方目前已經將連姓負責人帶回派出所調查釐清。

業者發聲明澄清：符合法規

對此，汭恩產後護理之家也在今天下午發表聲明，聲稱本機構秉持透明、負責之態度，主動配合主管機關監督，目前本館均已完成公部門聯合實地查核，本機構各項空間設施符合法規，無任何違規監控設備。

網友發文指控月子中心疑似裝設針孔。（取自threads）

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