為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙北同步！河濱公園禁微型電動二輪車進入 明年元月起依道交條例開罰

    2025/11/06 10:58 記者翁聿煌／新北報導
    淡水金色水岸等河濱景點人潮眾多，為維護遊客安全，禁止微型電動二輪車進入。（記者翁聿煌攝）

    淡水金色水岸等河濱景點人潮眾多，為維護遊客安全，禁止微型電動二輪車進入。（記者翁聿煌攝）

    新北市高灘地工程管理處為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日止，自明年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰300至1200元，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。

    高灘處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在道交條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛，但新北市政府考量園區為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾危險。

    也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險，已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止必要，基於新北市及台北市為一日共同生活圈，自行車道亦有串聯，台北市的河濱公園也同步禁止微型電動二輪車進入。

    高灘處呼籲，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰300元至1200元，請民眾務必注意相關規定，以免觸法遭罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播