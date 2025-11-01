非洲豬瘟》跨區執業遭中市府追罰 紀姓特約獸醫喊冤：那全國幾乎全觸法

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒。（資料照，市府提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病；卻因其執業登記地點在龍井，跨區到梧棲執業，因此被台中市府依違反《獸醫師法》裁罰。紀又銘在臉書發文遭農業局長施壓開刀，但防檢署認為應先釐清、不適合直接開罰。對此，農業局動保處指紀獸醫自述，僅於今年前往該場一次並進行一般性訪視，這樣的樣態是否違反《獸醫師法》規定，仍有疑義，已請防檢署函釋。

非洲豬瘟疫爆發時，台中市府被批延誤採檢，市府一開始對外說法指，該案場有特約紀姓獸醫師在場診斷投藥，並研判是胸膜型肺炎，後來發現該紀姓獸醫根本沒被猪農通知也未到場，而是向另名獸醫佐諮詢。

全國獸醫師聯合會告知 「可同縣市執業」

紀又銘表示，農業局究責他跨區執業，但全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位；如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法。他說，且牧場合約動保處也有收存副本，怎能說他沒報備，還需要報准，他當下提出異議，但仍不被接受。

防檢署說明，依《獸醫師法》規定，獸醫執業的地點以申請執業執照的所在地為限，但是若有緊急醫療等情況，只要經過地方政府許可，就可以跨區執業，紀醫師是否符合相關規定還要釐清，但不適合直接開罰。

動保處重申，紀獸醫師與該案例場有簽特約獸醫師，但其自敘僅於今年前往該場一次並進行一般性訪視，這樣的樣態是否違反《獸醫師法》第7條規定，仍有疑義，已請防檢署函釋。

紀又銘發文因跨區執業被依違反獸醫法裁罰，發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀！」（翻攝自紀又銘臉書）

