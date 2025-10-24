助新手爸媽減壓 南市提供免費到宅育兒指導服務

南市社會局育兒指導員透過繪本示範親子互動技巧。（南市社會局提供）

為推動友善的育兒環境，台南市社會局針對準父母及家庭中育有未滿6歲幼兒的新手父母，提供每戶每年免費36次「到宅育兒指導服務」，目前已有278戶家庭申請，受益達3792人次。

南市社會局表示，南市「到宅育兒指導服務」，今年全市合格的專業育兒指導員已有175位，透過專業指導員到府協助，家長可學習嬰幼兒照護、親子教養及溝通技巧，同時預防6歲以下兒童遭受不當照顧或虐待，也讓父母在育兒路上不再孤軍奮戰。

社會局長郭乃文說，「到宅育兒指導服務」內容包含親職示範、餐點製備、家務指導及親職諮詢等，期降低家長照護嬰幼兒的壓力，並將專業資源送到家中，成為家長的最佳隊友。為讓全市的家長都能便利使用服務，社會局委託轄內學校及民間團體將全市37個行政區劃分為新營、新市、安平及歸仁等親子悠遊館計4大據點共同進行服務，透過多元化的活動方式，提供專業的到宅育兒指導，不僅學會實用育兒技巧，也提升親子互動與教養信心。有需要的家長可向各親子館提出申請或洽社會局兒童福利科。

