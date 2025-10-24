為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助新手爸媽減壓 南市提供免費到宅育兒指導服務

    2025/10/24 07:21 記者蔡文居／台南報導
    南市社會局育兒指導員透過繪本示範親子互動技巧。（南市社會局提供）

    南市社會局育兒指導員透過繪本示範親子互動技巧。（南市社會局提供）

    為推動友善的育兒環境，台南市社會局針對準父母及家庭中育有未滿6歲幼兒的新手父母，提供每戶每年免費36次「到宅育兒指導服務」，目前已有278戶家庭申請，受益達3792人次。

    南市社會局表示，南市「到宅育兒指導服務」，今年全市合格的專業育兒指導員已有175位，透過專業指導員到府協助，家長可學習嬰幼兒照護、親子教養及溝通技巧，同時預防6歲以下兒童遭受不當照顧或虐待，也讓父母在育兒路上不再孤軍奮戰。

    社會局長郭乃文說，「到宅育兒指導服務」內容包含親職示範、餐點製備、家務指導及親職諮詢等，期降低家長照護嬰幼兒的壓力，並將專業資源送到家中，成為家長的最佳隊友。為讓全市的家長都能便利使用服務，社會局委託轄內學校及民間團體將全市37個行政區劃分為新營、新市、安平及歸仁等親子悠遊館計4大據點共同進行服務，透過多元化的活動方式，提供專業的到宅育兒指導，不僅學會實用育兒技巧，也提升親子互動與教養信心。有需要的家長可向各親子館提出申請或洽社會局兒童福利科。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播