    生活

    長榮空服員之死》桃園機師工會也發聲 提三諫言籲長榮採納

    2025/10/17 20:44 記者吳亮儀／台北報導
    長榮航空召開記者會，由總經理孫嘉明主持，並針對近日社會大眾關注的空姐請假風波向社會大眾鞠躬致歉。（記者田裕華攝）

    長榮航空召開記者會，由總經理孫嘉明主持，並針對近日社會大眾關注的空姐請假風波向社會大眾鞠躬致歉。（記者田裕華攝）

    長榮航空孫姓空服員抱病上班，返台後不幸因病逝世。桃園機師職業工會今天（17日）也發聲，對於米蘭事件，一群長榮機師對管理團隊提出三大呼籲與諫言，請長榮航空管理階層採納。

    工會指出，在這次長榮航空米蘭事件之後，身為機組員的一份子都深刻感受到同仁的離世，不僅是一紙文件或流程上的結束，而是真真切切對每一位當班組員與其家屬，造成了持續的情感衝擊與心理負擔。

    機師們誠懇建議公司在後續處理中，請務必以更人性化的角度出發，採取以下具體行動。第一，主動提供組員心理輔導資源，建議公司主動為當天所有當班組員，以及亡者家屬，安排心理輔導或心理諮詢協助，這不僅有助於大家面對創傷與壓力，也能讓員工感受到公司的支持與關懷，而非被動地等待外部通報或申請。

    第二，建立關懷追蹤機制。除了初期輔導，公司可與心理專業單位合作，為受影響人員提供後續追蹤支持以外，許多心理創傷並非立即顯現，唯有持續的關懷才能有效預防延後性壓力反應。

    第三，以尊重、慎重的態度處理相關文件及溝通。機師們呼籲公司在與內部及外部對應時，除依法處理外，更應以溫度與敬意面對亡者與家屬。讓「死亡證明」不僅僅只是封程序性的文件，而是讓團隊重新正視生命意義與價值，跳脫制度的綑綁，用以人為本的角度，正視一位同仁的離去，所帶給我們的省思。

    機師工會表示，這樣的做法不僅僅只是在體現公司對安全與人的重視，更重要的是重建同仁對組織的信任與凝聚。同為機組員的一份子都深切期望，這件事的結束，不僅止於一份報告，而能成為一次學習與反思，時時刻刻提醒著，在航空專業之上，仍應抱持著一份對人的責任與溫度。

