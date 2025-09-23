為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重 屏東特搜火速馳援花蓮

    屏東特搜大隊緊急整裝赴花蓮協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

    屏東特搜大隊緊急整裝赴花蓮協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

    2025/09/23 19:38

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕樺加沙強颱造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，將下游馬太鞍溪橋沖毀，光復市區災情慘重，屏東縣消防局特搜大隊今（23日）傍晚緊急整裝，出動救災人力與裝備，火速前往災區協助救災。

    屏縣消防局表示，因受外圍環流影響，花蓮縣光復鄉23日午後發生嚴重淹水災情，馬太鞍溪堰塞湖下午2時30分發生溢流，洪水瞬間沖毀馬太鞍橋，導致下游光復市區全面淹水，多位民眾受困，情況相當危急。

    屏東縣政府消防局特種搜救大隊於今日傍晚5時30分，接獲消防署及花蓮縣政府請求支援，立即啟動跨縣救援機制，出動救災人力與裝備，火速前往災區。共出動8部各式車輛、23人，裝備器材包括4艘動力救生艇、3艘手划式橡皮艇、及相關救災器材。

    屏縣消防局指出，特搜人員將投入光復鄉重災區，協助搜救受困民眾、運補物資並進行災區巡查與水域安全防護作業。

    屏東縣政府表示，面對重大災害，將持續秉持「挺台灣Team Taiwan」精神，主動支援、快速應變，與各地方政府攜手守護人民安全。

    屏東特搜大隊緊急支援花蓮水災，出動8車23人協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

    屏東特搜大隊緊急支援花蓮水災，出動8車23人協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

    屏東特搜大隊今天傍晚緊急整裝赴花蓮協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

    屏東特搜大隊今天傍晚緊急整裝赴花蓮協助救援。（屏東縣政府消防局提供）

