新北新創之星挑戰賽 「歐姆佳科技」奪首獎

「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」前三名新創團隊與新北市長侯友宜合影。 （記者黃政嘉攝）

2025/09/23 19:24

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市青年局主辦「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，10強團隊今進行決賽，提供半導體和通訊產業高效測試服務的歐姆佳科技獲評審青睞，奪下20萬元首獎，應援科技、恰口科研分別榮獲2、3名，獲獎團隊另享創投陪跑3個月的輔導資源。

歐姆佳科技開發高效能射頻（RF）前端模組測試、量測與校正解決方案，提供半導體和通訊等產業「為快不破」的測試服務，執行長鞠志遠表示，服務去年起導入市場後，讓業者可以更快、更便宜地檢測產品，迅速鋪貨到市場，他說，此賽事前期陪跑紮實，且跟投資人對接到位，為團隊帶來更多投資機會。

請繼續往下閱讀...

能率亞洲總經理游智元為賽事評審委員之一，他表示，賽事依據新創的市場潛力、創新價值、未來發展性評選，歐姆佳科技提供高階、高應用的射頻天線測試服務，符合產業與台灣政策需求，且對台灣高科技應用，非常具有價值跟市場意義。

應援科技打造一站式整合金流雲端平台，提供整合金流、會員管理、票務與數位商品銷售，透過AI驅動的智能系統和5分鐘快速建站技術，打造「應援經濟」生態系統，讓收款變簡單、粉絲經營更有效。

恰口科研致力智慧農業與永續資材研發，商品化天然植物保護劑「碳晶讚」，並結合 IoT（物聯網）與AI模型，提供病蟲害防治與資材最佳化管理方案。

新北市長侯友宜表示，新北市成長快速，中小企業達26萬家，新創點子都不大一樣，賽事激發新創團隊被看見，透過創投陪跑3個月，可尋找更多機會。

歐姆佳科技執行長弓志遠說明開發能射頻前端模組高效率測試方案。 （記者黃政嘉攝）

應援科技公司執行長蕭新晟說明一站式整合金流雲平台服務。 （記者黃政嘉攝）

恰口科研營運長程浩軒說明公司智慧農業與永續資材研發。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法