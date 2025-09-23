為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北新創之星挑戰賽 「歐姆佳科技」奪首獎

    「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」前三名新創團隊與新北市長侯友宜合影。 （記者黃政嘉攝）

    「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」前三名新創團隊與新北市長侯友宜合影。 （記者黃政嘉攝）

    2025/09/23 19:24

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市青年局主辦「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，10強團隊今進行決賽，提供半導體和通訊產業高效測試服務的歐姆佳科技獲評審青睞，奪下20萬元首獎，應援科技、恰口科研分別榮獲2、3名，獲獎團隊另享創投陪跑3個月的輔導資源。

    歐姆佳科技開發高效能射頻（RF）前端模組測試、量測與校正解決方案，提供半導體和通訊等產業「為快不破」的測試服務，執行長鞠志遠表示，服務去年起導入市場後，讓業者可以更快、更便宜地檢測產品，迅速鋪貨到市場，他說，此賽事前期陪跑紮實，且跟投資人對接到位，為團隊帶來更多投資機會。

    能率亞洲總經理游智元為賽事評審委員之一，他表示，賽事依據新創的市場潛力、創新價值、未來發展性評選，歐姆佳科技提供高階、高應用的射頻天線測試服務，符合產業與台灣政策需求，且對台灣高科技應用，非常具有價值跟市場意義。

    應援科技打造一站式整合金流雲端平台，提供整合金流、會員管理、票務與數位商品銷售，透過AI驅動的智能系統和5分鐘快速建站技術，打造「應援經濟」生態系統，讓收款變簡單、粉絲經營更有效。

    恰口科研致力智慧農業與永續資材研發，商品化天然植物保護劑「碳晶讚」，並結合 IoT（物聯網）與AI模型，提供病蟲害防治與資材最佳化管理方案。

    新北市長侯友宜表示，新北市成長快速，中小企業達26萬家，新創點子都不大一樣，賽事激發新創團隊被看見，透過創投陪跑3個月，可尋找更多機會。

    歐姆佳科技執行長弓志遠說明開發能射頻前端模組高效率測試方案。 （記者黃政嘉攝）

    歐姆佳科技執行長弓志遠說明開發能射頻前端模組高效率測試方案。 （記者黃政嘉攝）

    應援科技公司執行長蕭新晟說明一站式整合金流雲平台服務。 （記者黃政嘉攝）

    應援科技公司執行長蕭新晟說明一站式整合金流雲平台服務。 （記者黃政嘉攝）

    恰口科研營運長程浩軒說明公司智慧農業與永續資材研發。（記者黃政嘉攝）

    恰口科研營運長程浩軒說明公司智慧農業與永續資材研發。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播