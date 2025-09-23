堰塞湖溢流洪峰到達! 台9線馬太鞍溪橋被大水沖斷 光復市區淹水

光復鄉淹水，車子被流走。（記者花孟璟攝）

2025/09/23 16:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖在今天2點40分到50分之間溢流，洪峰在半小時後抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防，濁流滾滾將馬太鞍溪橋整個沖斷，大水從堤防往外漫流，台九線南北雙向車道成為洪水溢流出口，光復鄉大平、大馬村市區淹水，還有車子被沖到田裡，景象嚇人！

光復鄉民眾從家中2樓往外看，見到光復鄉全聯、中山路都淹水，還有大水淹沒車輛，把車子衝進玉米田、稻田中，水勢驚人。

光復鄉市區全聯超商門口淹水。（記者花孟璟攝）

光復鄉淹水，車子被流走。（記者花孟璟攝）

光復鄉淹水，車子被流走。（記者花孟璟攝）

光復鄉市區淹水。（記者花孟璟攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖在今天2點40分到50分之間溢流，洪峰在半小時後抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防進到市區。（民眾提供）

馬太鞍溪洪峰3點08分抵達，光復鄉民眾在馬太鞍溪南邊的堤防看到黑色的大水湧動還高出堤防，有如黑色海嘯。（民眾提供）

