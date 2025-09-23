馬太鞍溪堰塞湖溢流水位瞬降14公尺 6000座泳池水量沖下畫面曝

堰塞湖水位短短30分鐘就驟降14公尺。（圖擷自國有林防災應變及堰塞湖監視系統）

2025/09/23 16:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖提前溢流，今（23日）下午2點50分左右發生壩頂溢流，堰塞湖水位短短30分鐘就驟降14公尺，大量泥水沖下下游，馬太鞍溪橋已遭到沖毀，洪水湧入市區。

馬太鞍溪上游堰塞湖已於今下午2點50分發生壩頂溢流，臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，即時水位監測顯示，堰塞湖短短30分鐘，水位就從1141m降到1127m，差距高達14m，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

有民眾拍下首波洪水沖下畫面，大量水流及土砂迅速向下游移動，馬太鞍溪橋遭沖毀，洪水入侵光復市區，相關單位緊急呼籲請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等警戒範圍民眾立即疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

有民眾拍下首波洪水沖下畫面。（圖擷自臉書）

光復鄉淹水，車子被流走。（記者花孟璟攝）

光復鄉市區全聯超商門口淹水。（圖擷自網路）

