新竹首屆同志遊行Ｘ彩虹文化祭 2000多人參與展現多元性別族群共融

新竹市府今天舉辦首屆同志遊行х彩虹文化祭活動，有2000多人參與，展現多元性別族群共融。（記者洪美秀攝）

2025/09/13 17:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕第一屆新竹同志遊行Ｘ彩虹文化祭活動今天下午登場，有2000人參與，展現多元性別與族群共融，這也是新竹在地藍綠黃白4個政黨首次都出席的活動，代理市長邱臣遠也率市府團隊與會，並在北大公園宣讀口號、揮舞彩虹旗，展開竹市首屆同志遊行，現場氣氛歡樂和諧，展現族群共融精神。

竹市是多元與包容的城市，不同身分族群的聲音構成城市最美的風景，新竹市性別友善行動聯盟協會理事長楊涵茹表示，2018年竹市在全國性公投中，對婚姻平權與性平教育展現高度支持，贊成票數位居全台前5名，可見新竹走在推動多元共融的決心與潛力。因此聯盟也結合有14年歷史的「新竹彩虹文化祭」，共同發起「同志遊行」，這也是竹市首次舉辦，看到這麼多人參與，相當開心與感動。

請繼續往下閱讀...

她也感謝財團法人台灣紅絲帶基金會及風城部屋，長期對竹市推動性平的付出，辦理愛滋病防治宣傳及性別平等相關課程推動，提供桃竹苗區多元族群支持服務，尤其這麼多人支持彩虹文化祭，相信這是社會進步與共融的象徵。

市府表示，竹市首屆同志遊行及2025年彩虹文化祭以「友善『＋』乘，同遊好城」為主題，匯集69個不同類型的攤位，提供美食與宣導的闖關集章市集、免費性健康檢測站、性別繪本故事導讀和舞台表演，並有星空電影院播放《兩萬種蜜蜂》與映後座談。參與同志遊行隊伍從北大公園出發後，也串聯多個文化與多元地景，並走到今年8月完工的新竹第一個彩虹地景階梯，象徵族群共融。

新竹市府今天舉辦首屆同志遊行х彩虹文化祭活動，有2000多人參與，展現多元性別族群共融。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天舉辦首屆同志遊行х彩虹文化祭活動，有2000多人參與，代理市長邱臣遠（中）也率市府團隊與會，並在北大公園宣讀口號、揮舞彩虹旗，展開竹市首屆同志遊行。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天舉辦首屆同志遊行х彩虹文化祭活動，有2000多人參與，展現多元性別族群共融。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天舉辦首屆同志遊行х彩虹文化祭活動，有2000多人參與，展現多元性別族群共融。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法