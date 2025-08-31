為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中央地方整合公私資源 助偏鄉特教生就學就業

    苗栗特教學校的就業轉銜輔導機制，協助小柚（化名）自立。（圖由教育部提供）

    苗栗特教學校的就業轉銜輔導機制，協助小柚（化名）自立。（圖由教育部提供）

    2025/08/31 11:57

    〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉特教生常面臨就學、交通、就業等多元困境，教育部與苗栗縣政府整合相關資源，支持學校幫助家中發生變故的特教生小柚持續就學，並培養自立生活技能、投入職場訓練等，更順利在小柚畢業時，成功媒合進入國內知名企業就職。

    小柚自幼父母失能，由年邁的外婆照顧，住在苗栗南庄八卦力山區。家庭收入仰賴外婆微薄月薪，卻要負擔房租、生活費和每天下山上學的包車費，日子捉襟見肘。然去年外婆罹患大腸癌接受手術後無法再工作，家庭頓失支撐，小柚的就業與自立成為迫切課題。苗栗特教學校不僅協助交通與生活照顧，更啟動就業轉銜輔導機制。

    起初，小柚對於識字與學習表現出焦慮與排斥，甚至在職業輔導時情緒失控。學校師長與職輔員持續給予專業照顧，在建立信任與情緒穩定後，逐步展開交通訓練，陪伴他搭乘公車、學習生活自理、外出點餐、認識職場環境。透過細緻引導，開啟了小柚對未來的想像。

    後續，校方啟動支持性就業輔導機制，從職業興趣評估、生活技能建立、交通訓練，到社交與情緒管理一步步陪伴，並安排小柚至實習廠商進行半年實習，從簡單的補貨、標價到參與市集兜售產品，在師長、職輔員及實習廠商協助下逐漸累積數學、語言與社會互動能力，也找回自信。

    今年畢業前夕，小柚經縣府職評轉介，順利錄取NET倉儲包裝職缺，成為苗栗偏鄉的成功媒合案例。在交通極度不便、社會支持資源有限的地區，這項成果極其難得。學校同步與社政單位協調安排小柚入住一所康復家園，並持續進行作息、交通與生活訓練，為進入社會打好基礎。

    國教署強調，特殊教育的核心價值，是讓每一位孩子都能在適性的環境中發展潛能、擁有選擇未來的機會。從學校到社區、從課堂到職場，將秉持「照顧好每一個孩子」的理念，持續攜手打造無障礙的支持網絡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播