中央地方整合公私資源 助偏鄉特教生就學就業

苗栗特教學校的就業轉銜輔導機制，協助小柚（化名）自立。（圖由教育部提供）

2025/08/31 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉特教生常面臨就學、交通、就業等多元困境，教育部與苗栗縣政府整合相關資源，支持學校幫助家中發生變故的特教生小柚持續就學，並培養自立生活技能、投入職場訓練等，更順利在小柚畢業時，成功媒合進入國內知名企業就職。

小柚自幼父母失能，由年邁的外婆照顧，住在苗栗南庄八卦力山區。家庭收入仰賴外婆微薄月薪，卻要負擔房租、生活費和每天下山上學的包車費，日子捉襟見肘。然去年外婆罹患大腸癌接受手術後無法再工作，家庭頓失支撐，小柚的就業與自立成為迫切課題。苗栗特教學校不僅協助交通與生活照顧，更啟動就業轉銜輔導機制。

起初，小柚對於識字與學習表現出焦慮與排斥，甚至在職業輔導時情緒失控。學校師長與職輔員持續給予專業照顧，在建立信任與情緒穩定後，逐步展開交通訓練，陪伴他搭乘公車、學習生活自理、外出點餐、認識職場環境。透過細緻引導，開啟了小柚對未來的想像。

後續，校方啟動支持性就業輔導機制，從職業興趣評估、生活技能建立、交通訓練，到社交與情緒管理一步步陪伴，並安排小柚至實習廠商進行半年實習，從簡單的補貨、標價到參與市集兜售產品，在師長、職輔員及實習廠商協助下逐漸累積數學、語言與社會互動能力，也找回自信。

今年畢業前夕，小柚經縣府職評轉介，順利錄取NET倉儲包裝職缺，成為苗栗偏鄉的成功媒合案例。在交通極度不便、社會支持資源有限的地區，這項成果極其難得。學校同步與社政單位協調安排小柚入住一所康復家園，並持續進行作息、交通與生活訓練，為進入社會打好基礎。

國教署強調，特殊教育的核心價值，是讓每一位孩子都能在適性的環境中發展潛能、擁有選擇未來的機會。從學校到社區、從課堂到職場，將秉持「照顧好每一個孩子」的理念，持續攜手打造無障礙的支持網絡。

