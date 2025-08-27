褒忠產業園區廢棄物處理區離學校不到50公尺 村民要求遷移

褒忠產業園區環評負責顧問公司在潮厝國小召開說明會。（記者黃淑莉攝）

2025/08/27 14:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林褒忠產業園區設置計畫進入第二階段環境影響評估，經濟部8月18日在褒忠鄉公所召開公聽會，村民發現園區的廢棄物處理區設置位置距離潮厝華德福學校不到50公尺，擔心影響學生、村民安全及健康，經濟部與顧問公司今（27）日在學校召開說明會，村民及家長一致要求廢棄物處理區要遠離社區、學校。

褒忠產業園區在2020年核定，行政院2021年7月同意以全區265公頃一併開發，開發後可創造數千個就業機會，目前進入第2階段環評中，日前公聽會經濟部官員強調，預計在2027年初完成環評、開發計畫及園區核定設置等程序。

請繼續往下閱讀...

不過村民發現園區廢棄物處理區緊鄰學校、社區，強烈表達反對，潮厝國小校長廖宏彬指出，廢棄物處理區位在學校正北邊，只隔著馬路及一條大排，直線距離只有49公尺，不論吹東北風、西南風都直接影響村庄及學校，加上處理區面積有3、4公頃大，以後空污、車輛進出勢必對村民、學生健康及安全影響很大。

廖宏彬及村民許振興說，地方不反對產業區開發設置，地方唯一訴求就是廢棄物處理區遷移到其他地方，與學校、社區要有安全距離。

負責環評工作的顧問公司人員表示，產業園區開發已延宕多年，二階環評目前還在執行，還沒有送審查，舉辦說明會就是要聽民眾意見，也會一併送交環評委員會參考。

經濟部指出，園區規劃配置在2023年2月就對外公布過，今天說明會再收集村民意見，帶回去研議討論，在環評階段再做相關配套措施。

村民指著褒忠產業園區配置圖憂心，廢棄物處理區距離學校不到50公尺將嚴重衝擊學生安全及健康，要求遷移。（記者黃淑莉攝）

潮厝華德福學校校長廖宏彬指著前方綠樹即為褒忠產業園區的廢棄物處理區，距離學校不到50公尺，未來將嚴重影響學童、村民健康及安全，要求遷移。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法