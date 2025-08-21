高雄三民區採購原鄉特產 那瑪夏區長感動：讓農民看到曙光

高雄市三民區公所、里長聯誼會和企業等，認購大量那瑪夏和桃源區的農特產品。（記者許麗娟攝）

2025/08/21 19:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕0728豪雨重創高雄市桃源區、那瑪夏區，正值金煌、西施芒果產季，由於道路不便和產量嚴重受損，盤商沒有上山收購，導致農民一年僅收成一次的農產恐賣不出去，高雄市府發動各機關支援，三民區公所與里長聯誼會也為原鄉送暖，採購大量芒果、咖啡、龍鬚菜等，其中一批今（21）日送抵公所，讓那瑪夏區長感動地說，「讓農民看到一道曙光」。

三民區區長許淑媛表示，這次認購行動集結三民區里長聯誼會、在地企業等30多個單位一起拋磚引玉，原本光是芒果採購數量就多達500箱，但因農路和果樹災損嚴重，桃源區的芒果和芒果乾短缺，只有那瑪夏區能提供318箱西施和金煌芒果，另採購兩原區的高山龍鬚菜、原生茶葉、原鄉咖啡等，近日都已分批到貨，會持續伸出援手和關懷，為農民盡一點心力。

那瑪夏區長孔賢傑說，目前山區道路仍柔腸寸斷，只能利用便道通行，對農特產影響非常大，因山上受困無法銷售的農民，在各界伸出援手後，好像看到一道曙光，解決他們的經濟問題，尤其芒果一年一收，今年賣不出去就等於整年沒有收入，0728造成那瑪夏150條農路受損，目前已修了6、7成。

三民區里長聯誼會主席黃文良則說，今年農曆7月普度，也會盡量採購那瑪夏、桃源區的原鄉農產品；德西里里長林財旺也自掏腰包買了60把龍鬚菜、10箱芒果和梅子、醋等特產，並大方地說，「能幫忙人家是我的福氣！」

那瑪夏西施芒果產季只到9月，今年災損近8成。（記者許麗娟攝）

