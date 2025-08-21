為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    自力推動石滬保存 離島出走工作室將修復菓葉村「棉仔灰滬」

    菓葉棉仔灰滬，由離島出走自力展開修復。（離島出走提供）

    菓葉棉仔灰滬，由離島出走自力展開修復。（離島出走提供）

    2025/08/21 15:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉菓葉村的「棉仔灰滬」昨（20）日舉行石滬開工儀式，祈願修復工程圓滿順利，並邀請湖西鄉長陳振中、文化局長陳鈺雲、議員吳政杰、代表李麗美、洪志銘、菓葉村長許見興、理事長許成光及紅羅石滬工班共同參與，在傳統的拜滬儀式中，祈求接下來的修滬人員出入平安，與未來修復後漁獲豐收。

    開工儀式由離島出走工作室負責人楊馥慈主持帶領，與其團隊自力發起修復，並獲菓葉村長與在地居民首肯，該團隊長年投入石滬修復與文化保存工作，並將每年工作室的部分營收提撥為「守滬基金」，近年來已透過此基金陸續修復湖西鄉的3口石滬，未來更計畫以「1年修復1口」為目標，優先搶救破損程度小、離岸較近，且仍具有漁業或觀光價值的石滬，讓這項珍貴的澎湖海洋文化資產得以延續。

    此次修復的石滬是位於菓葉村觀日樓旁的棉仔灰滬，因鄰近海岸且設有觀景高台，遊客只需站在岸邊即可飽覽石滬優美的心形圖樣，近年來逐漸受到矚目，待修復完工後，棉仔灰滬有望成為菓葉村新興的觀光亮點，為地方文化與旅遊發展注入一股活力。

    棉仔灰滬經紅羅石滬匠師洪振坤現場勘查，確認僅有左側伸腳一段需要重新疊砌，其餘零星破損部分則需稍作加強修補，相比澎湖各地嚴重崩塌的石滬，棉仔灰滬的破損情況還算輕微，預計9月初開工，工期約2個禮拜以內即可完工。

    石滬修復為離島目標，未來希望一年一口。（離島出走提供）

    石滬修復為離島目標，未來希望一年一口。（離島出走提供）

    圖 圖
    圖 圖
