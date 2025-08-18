藝文活動自己選！台南仁德公民開票 《草地音樂會》獲10萬補助

仁德區公所為「藝起想想」全民票選進行開票。（仁德區公所提供）

2025/08/18 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所推動「藝起想想•仁德共好」公民審議計畫，共有8件提案入圍，進行投票，今天完成開票，前3名為《時光留聲機－草地音樂會》、《觀光工廠小旅行》、《古早味ㄟ碗粿》，都可獲執行經費。

公告獲選的方案，分別是第1名的2號《時光留聲機－草地音樂會》 ，為1771票；第2名的6號《觀光工廠小旅行》， 有1579票；第3名是7號的《古早味ㄟ碗粿》 ，拿到1435票。

請繼續往下閱讀...

依據票數結果，前3名分別獲得的推動經費為第1名10萬元、第2名8萬元、第3名6萬元，將在今年度執行。

仁德區長黃素美說，1張選票可選3件提案，今年總票數達9111票，是歷屆的2倍以上，鄉親們的力挺，令人感動。

黃素美指出，此次未獲選的方案也同樣精彩，展現了令人讚賞的創意與能量，感謝大家的支持，也希望一起為仁德的美好未來共同努力。

仁德區公所推動文化局公民審議，以及參與式預算計畫已7年，從民眾的角度出發，選出最符合在地需求的提案後來執行，反應都很熱烈。

今年的投票處，除了公所、圖書館之外，還在北海道生鮮超市、家樂福仁德店等人潮聚集的地方，增設行動投票站，擴大參與，也準備了小禮物，以及摸彩機會，全力提升投票率。

仁德區公所為「藝起想想」全民票選開票，公布計票結果。（仁德區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法