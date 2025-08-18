為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藝文活動自己選！台南仁德公民開票 《草地音樂會》獲10萬補助

    仁德區公所為「藝起想想」全民票選進行開票。（仁德區公所提供）

    仁德區公所為「藝起想想」全民票選進行開票。（仁德區公所提供）

    2025/08/18 22:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所推動「藝起想想•仁德共好」公民審議計畫，共有8件提案入圍，進行投票，今天完成開票，前3名為《時光留聲機－草地音樂會》、《觀光工廠小旅行》、《古早味ㄟ碗粿》，都可獲執行經費。

    公告獲選的方案，分別是第1名的2號《時光留聲機－草地音樂會》 ，為1771票；第2名的6號《觀光工廠小旅行》， 有1579票；第3名是7號的《古早味ㄟ碗粿》 ，拿到1435票。

    依據票數結果，前3名分別獲得的推動經費為第1名10萬元、第2名8萬元、第3名6萬元，將在今年度執行。

    仁德區長黃素美說，1張選票可選3件提案，今年總票數達9111票，是歷屆的2倍以上，鄉親們的力挺，令人感動。

    黃素美指出，此次未獲選的方案也同樣精彩，展現了令人讚賞的創意與能量，感謝大家的支持，也希望一起為仁德的美好未來共同努力。

    仁德區公所推動文化局公民審議，以及參與式預算計畫已7年，從民眾的角度出發，選出最符合在地需求的提案後來執行，反應都很熱烈。

    今年的投票處，除了公所、圖書館之外，還在北海道生鮮超市、家樂福仁德店等人潮聚集的地方，增設行動投票站，擴大參與，也準備了小禮物，以及摸彩機會，全力提升投票率。

    仁德區公所為「藝起想想」全民票選開票，公布計票結果。（仁德區公所提供）

    仁德區公所為「藝起想想」全民票選開票，公布計票結果。（仁德區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播