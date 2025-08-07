新北某兒少安置機構爆集體性侵 社會局：主動通報、啟動調查及輔導

新北市某兒少安置機構爆發集體性侵案，社會局副局長許秀能說明處理情形。（圖由社會局提供）

2025/08/07 10:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市某兒少安置機構爆出集體性侵案，一名就讀國小的男童因家庭無力撫養，今年4月由社會局收容至機構安置，期間遭同儕性侵數十次，不知該如何求救，忍無可忍才向機構老師說出真相，目前已知6名男童是性暴力被害人或加害人。社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，已啟動調查及輔導機制。

據了解，該名男童原生家庭經濟狀況不佳，母親要照顧男童與弟弟以及失智的老父親，一家人仰賴政府補助勉強度日，男童祖母日前去世，社會局判定家庭負擔過重、無力撫養男童，4月下旬帶走孩子安置，未料在安置機構遭到性暴力。

接獲陳情的新北市議員鄭宇恩稍後將召開記者會說明，要求社會局全面徹查，保護孩子。

社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，已啟動調查及輔導機制，調查程序完備前，暫停該機構收案，相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，針對情節嚴重個案，邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業人員評估給予治療，並安排專案陪伴人力，穩定生活與醫療輔導資源。此外，服務機構針對未來新收個案將進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，建立對性別暴力的認識。

社會局強調，所有個案處遇都依照兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法辦理，且緊急安置個案必須以個案安全、隱私為優先，因此使用多元教育方案，在機構內維護安置兒少受教權，避免中長期安置兒少重複適應新環境，一切以兒少最佳利益為核心積極處理，陪伴創傷兒少療癒復原。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

