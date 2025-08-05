2滯洪池化身「吃水怪獸」 員林市躲過百年洪災

員林龍燈公園滯洪池發揮防洪功能。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/08/05 13:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕自7月28日起受西南氣流侵襲影響，彰化縣下了一個禮拜的豪大雨，雨量空前，而以前遇雨必淹水的員林市區，這次「安然下莊」，主要原因係「龍燈公園滯洪池」和「圓林園滯洪池」發揮功能。

員林市曾飽受淹水之苦，稍微下一點豪大雨，市區就淹水及膝，大水淹進店內，房價大受影響。2018年市長選舉，有民眾喊出「誰能改善淹水就投誰！」如今「龍燈公園滯洪池」和「圓林園滯洪池」猶如兩部「吃水怪獸」，讓員林市區的水患獲得解決。

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員林市代理市長賴致富表示，這波西南氣流帶來的雨量已創紀錄，連續一個禮拜都有致災性的豪大雨，這對員林市區的防洪是很大的考驗，很顯然員林市區通過考驗。

賴致富說，員林市的治水思維是把市區的雨水引到滯洪池，滯洪池的雨水再排到石苟、過溝、大村排水，「瞬間雨量」會造成淹水，但2隻「吃水怪獸」把雨水吸到大排，大水很快就褪去。今年0708雨災是個例外，因為遭逢中午的大潮，大排的水排不出去，造成市區的淹水，但下午大潮褪去，市區的淹水也很快就解決。

圓林園的滯洪池發揮防洪功能。（民眾提供）

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