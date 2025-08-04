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    高雄車站「紅鯉魚」再現港都 最快今年底回中軸線

    高雄帝冠車站紅鯉魚雕塑曾是車站前地標，後隨鐵路地下化隱身許久，新高雄車站啟用時一度現身。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站紅鯉魚雕塑曾是車站前地標，後隨鐵路地下化隱身許久，新高雄車站啟用時一度現身。（記者王榮祥攝）

    2025/08/04 00:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕曾是台鐵高雄帝冠車站前的地標「紅鯉魚」隱身多年，上週隨帝冠車站前水池景觀工程招標案順利開標、確定將重現港都!高市文化局表示，會規劃在帝冠車站前的中軸線上，預估最快今年底可亮相。

    日治時期西元1941年興建高雄車站時，原址部落名稱近似台語「鯉魚」，於是在部落遷址後，設立一尊紅鲤魚雕塑做紀念，同時示意舊地名大港埔所在，並成為帝冠車站前人氣地標。

    高市三民區資深立委李昆澤曾表示，紅鯉魚是戰後、服務於高市工務局的江秋澄先生為紀念遷村部落而雕塑，原放置高雄車站前方水池，配合鐵路地下化與帝冠車站一起移到東南側，後再跟著帝冠車站暫時回歸中軸線旁，最終將回原位。

    紅鯉魚移回車站中軸線旁邊時，一度吸引許多目光與討論，鐵道局南部工程分局為確保紅鯉魚完整，決定暫時以木板包覆，讓紅鯉魚又增添些許神秘感。

    高市文化局受託進行站前紅鯉魚水池景觀工程計畫，首度招標時流標，二度招標於上週開標後順利標出，總經費6百萬元，也代表紅鯉魚將重現港都。

    文化局指出，紅鯉魚景觀池原位於舊車站正前方，鑒於其歷史意義及市民共同記憶，設計規劃設置於目前帝冠車站前廣場中軸線上，繼續見證高雄城市發展；預估如果順利，最快今年底紅鯉魚就能亮相，也為後續帝冠車站修復計畫暖身。

    紅鯉魚目前被木板包裹。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚目前被木板包裹。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚將回歸帝冠車站前廣場的中軸線上。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚將回歸帝冠車站前廣場的中軸線上。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚目前暫時停留在帝冠車站西南側。（記者王榮祥攝）

    紅鯉魚目前暫時停留在帝冠車站西南側。（記者王榮祥攝）

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