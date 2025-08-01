08/01 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨於院會拍板，將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，加強、加速重建工作的執行。（資料照）

2025/08/01 07:04

自由時報

丹娜絲颱風、0728豪雨重創西南部 政院將提特別條例 加速重建

丹娜絲颱風侵台重創西南部，立院昨朝野協商，請行政院於下週提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議；行政院長卓榮泰昨於院會最終拍板，將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，加強、加速重建工作的執行。

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涉藏身幕後經營賭博電玩 還放寬限制 國民黨北市副議長葉林傳 檢調搜索約談

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，涉藏身幕後、利用人頭經營欣欣電子遊藝場，還疑以退回「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替自家遊藝場量身制定「溯及豁免條款」，讓普通營業級的欣欣，取得限制級資格。台北地檢署檢察官鄭少玨，昨指揮調查局北機站兵分十七路展開搜索，約談葉林、欣欣前後任登記負責人及員工等十二人，並以證人身分約談同黨市議員李傅中武等人漏夜訊問，全案朝貪污圖利及刑法意圖營利賭博罪偵辦。

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豪雨帶娃看診 一家5口南橫墜谷 回高雄桃源遇難 找到長女遺體及1屍塊

連日豪大雨重創高雄山區，桃源區廿四小時累積雨量破一○三七毫米，直逼莫拉克颱風單日的一三○一毫米雨量，家住高雄市桃源區的李姓一家五口前天帶未滿週歲的女兒下山求診，回程途中行經南橫公路八十一．一公里時，因路面塌陷加上視線不佳，連人帶車墜入一百五十公尺深的山谷。李男曾自行脫困求援，但又轉身去救妻兒，跟著失聯，警消昨天找到罹難的十七歲女兒遺體及一塊屍塊（身分待辨認）。

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聯合報

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能源；川普表示，南韓總統李在明預計兩周後訪問美國，在白宮宣布巨額對美投資計畫。

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南橫路坍車墜崖 1家2死3失蹤

高雄桃源區李姓男子前晚冒著滂沱大雨，開車行經台廿線八十一點一公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，李男爬上來求救哭喊「車上還有妻子跟三名小孩」，旋即轉身衝下邊坡救妻小，警消趕到不見人車蹤影，昨天搜救找到一具遺體，另發現露出土堆的手臂及一截斷指，確認兩死，尚有三人失聯，今持續搜救。

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中國時報

關稅稅率 台美研擬聯合聲明

美國對等關稅8月1日上路，美國總統川普7月31日一早6點25分貼文表示，關稅正在讓美國再次偉大和富有。但截至台北時間7月31日晚間11點，對美貿易逆差前10大國家中，只剩台灣的關稅稅率尚未公布；行政院昨僅透露，台美已完成技術性磋商，正在研擬聯合聲明，現在就等美方公布。外媒指關稅談判「美國就像擠檸檬般壓榨台灣」。

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Fed利率按兵不動 罕見2理事反對

美國聯準會（Fed）7月30日會後宣布，利率將繼續維持在4.25％至4.5％區間，連續第5次按兵不動，雖符合市場預期，卻罕見有2名理事支持立即降息，凸顯內部共識出現裂痕。Fed主席鮑爾會後並未對降息時程做出指引，僅表示現階段斷言9月是否降息為時過早。

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檢調搜索台北市議會副議長葉林傳辦公室，並帶走證物。（記者田裕華攝）

家住高雄市桃源區的李姓一家五口前天行經南橫公路，連人帶車墜入山谷。（民眾提供）

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