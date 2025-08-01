涉藏身幕後經營賭博電玩 還放寬限制 國民黨北市副議長葉林傳 檢調搜索約談

檢調搜索台北市議會副議長葉林傳辦公室，並帶走証物。（記者田裕華攝）

2025/08/01 05:30

〔記者王定傳、董冠怡／台北報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，涉藏身幕後、利用人頭經營欣欣電子遊藝場，還疑以退回「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替自家遊藝場量身制定「溯及豁免條款」，讓普通營業級的欣欣，取得限制級資格。台北地檢署檢察官鄭少玨，昨指揮調查局北機站兵分十七路展開搜索，約談葉林、欣欣前後任登記負責人及員工等十二人，並以證人身分約談同黨市議員李傅中武等人漏夜訊問，全案朝貪污圖利及刑法意圖營利賭博罪偵辦。

量身制定條款 取得限制級資格

二○○三年設立的欣欣，資本額僅十萬元，取得普通級電遊場資格，只能擺放益智類機台；二○一一年自治條例制定後，欣欣欲取得限制級資格，因不符條例第四條的資本額與距離學校、圖書館等一千公尺以上等規定而未通過。但葉林趁北市府商業處的條例草案擬放寬普通級資格之際，以擱置退回等方式杯葛，把第十條放入自治條例，讓欣欣最終取得限制級資格擺放機台，且疑利用點數換現金、切換畫面等供客人賭博。

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檢調查電遊業賄警案 揪出葉林

檢調去年偵辦按摩及電遊業者賄賂警務人員案，追查金流發現葉林是欣欣實際經營者，昨展開究辦行動。

至於爭議的第十條，規定條例制定前，曾提電遊場營業級別證申請的業者，當初申請時，場所的土地使用分區附條件使用項目及建築物使用執照符合電遊業使用等，於自治條例二０一七年修法後六個月內再次申請，不受第四條限制。

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，檢調約談到案。（資料照）

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