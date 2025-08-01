豪雨帶娃看診 一家5口南橫墜谷 回高雄桃源遇難 找到長女遺體及1屍塊

家住高雄市桃源區的李姓一家五口前天行經南橫公路，連人帶車墜入山谷。（民眾提供）

2025/08/01 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連日豪大雨重創高雄山區，桃源區廿四小時累積雨量破一○三七毫米，直逼莫拉克颱風單日的一三○一毫米雨量，家住高雄市桃源區的李姓一家五口前天帶未滿週歲的女兒下山求診，回程途中行經南橫公路八十一．一公里時，因路面塌陷加上視線不佳，連人帶車墜入一百五十公尺深的山谷。李男曾自行脫困求援，但又轉身去救妻兒，跟著失聯，警消昨天找到罹難的十七歲女兒遺體及一塊屍塊（身分待辨認）。

路面塌陷、視線不佳 人帶車墜落

墜谷現場豪雨持續，警消直至昨天清晨才有辦法下切一百五十公尺深的谷底搜救，先找到十七歲少女的遺體，又在土石泥流中挖到疑似指頭的屍塊，土石泥流中還可見到一隻成人手臂，但因土石不斷滑落，加上大雨持續，下午搜救行動被迫中斷。

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警消研判，李男、他的卅七歲妻子吳女及三歲兒子、未滿週歲的女兒恐被埋在土石堆裡，待天候許可將盡快開挖救援。

男主曾脫困求援 轉身救妻兒失聯

高雄市議員高忠德表示，遇難的是他的外孫姪女吳女，前晚八點多，吳女回程經過六龜時，曾致電詢問桃源當地雨勢，他警告山上雨很大、有落石，叫她們先找旅館住一晚再回來，住宿費他來處理；高忠德聽到電話那頭，李男一直說不好意思再麻煩舅公，堅持要開車回家，沒想到一家遇到死劫，十分自責「為何不堅持阻止」。

由於李家經濟清寒，全家只有吳女與前夫所生的十四歲兒子未跟著出門、躲過死劫，高忠德希望外界伸出援手，幫忙少年完成學業、度過難關。

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