丹娜絲颱風、0728豪雨重創西南部 政院將提特別條例 加速重建

行政院長卓榮泰昨於院會拍板，將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，加強、加速重建工作的執行。（資料照）

2025/08/01 05:30

〔記者鍾麗華、劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風侵台重創西南部，立院昨朝野協商，請行政院於下週提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議；行政院長卓榮泰昨於院會最終拍板，將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，加強、加速重建工作的執行。

受損房屋3萬餘戶亟需救助

卓揆昨在院會聽取「○七二八豪雨、丹娜絲颱風災害應變作為及雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告，他表示，除「丹娜絲颱風救助方案」外，行政院核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工與人力投入，也提供「店家及攤商慰助金」擴大協助受影響的店家與攤販。對豪雨導致淹水的地區，比照二○二四年凱米颱風時提供的「淹水救助金」協助復原重建。

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卓揆指出，此次風災受損房屋已達三萬餘戶，會盡速提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立院審議，為災後復原提供更強大後盾，加強及加速重建工作執行。

協助民宅修繕 店家攤販復原

行政院政委陳金德為「雲嘉南災後復原前進指揮所」指揮官，他表示，包含房屋修繕、石綿瓦拆除與修繕，原有水系的緊急治理等，都會考量納入特別條例範圍。

行政院發言人李慧芝指出，特別條例期程與預算規模，仍須盤點相關資源及災區需求後，審慎研議跟評估規劃。

經濟部提出的系統性治水計畫原規劃六年一千億元，卓揆強調，應加速推進治水防洪工程，請經濟部儘速修正計畫，明年預算編列不變，執行期程由六年改為四年，須在二○二九年完成，達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的新治水目標。

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