2對高中情侶躲廁所發出「吸吮冰棒」聲音 前店員爆料常見保險套

有網友發文抱怨，自己前往新北市一間知名連鎖咖啡廳消費，注意到2對高中情侶不僅佔據數張桌子，甚至還躲到廁所裡發出「吸吮冰棒」的聲音，讓他氣得拍門抗議與揚言錄影。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/07/29 17:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人喜歡去連鎖咖啡廳消費，然而不時傳出有民眾做出各種奧客行為，引發各界議論。近來有網友發文抱怨，自己前往新北市一間知名連鎖咖啡廳消費，注意到2對高中情侶不僅佔據數張桌子，甚至還躲到廁所裡發出「吸吮冰棒」的聲音，讓他氣得拍門抗議與揚言錄影，最終情侶才陸續走出來，文章曝光後引發熱議。釣出前店員現身爆料，「掃廁所其實很常見用過的保險套」。

一名男網友在Dcard以「某連鎖咖啡廳廁所不是旅館」為題發文，提到自己25日晚間前往新北市蘆洲區的連鎖咖啡廳分店，由於當天有買一送一的活動，因此店內湧入大量人潮。原PO透露，他點餐後在店內內用，注意到座位區有2對高中情侶，一口氣佔據4張桌子，起初他對這4人事情並未多想，但4人不斷做出親密舉動，自己才開始留意他們。

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原PO表示，後來他注意到這2對情侶一起消失，僅拿書本繼續佔位，事後他因內急前往廁所，卻連續3度撲空，其他內用消費者也遇到一樣的情況，於是決定直接在外等候。原PO回憶，他與其他客人一起在廁所門外等待期間，聽到廁所內有男女對話聲音，以及夾帶著像是「吸吮冰棒」的聲音，馬上反應有異狀，並開始頻頻敲打廁所門。

原PO透露，他與其他客人敲門多次，裡面的人卻遲遲沒有回應，於是他大聲直言要以「懷疑有人在裡面從事性交」為由錄影，並請人找店員前來了解情況，「我會一直在外面等你出來，等到打烊我看你要不要出來」，等到他喊完後，躲在廁所裡面的人才陸續開門走出來，至於從廁所內走出來的人，正是稍早他看到的2對高中情侶。

目睹如此荒唐的情況，原PO看了不禁搖頭，除了直言咖啡廳廁所並不是旅館，還向咖啡廳公司業者建議，請他們在廁所外貼禁止性交的告示，雖然沒什麼效果，但多少還是有警惕的作用。另外，原PO也向其他客人喊話，「請把廁所留給有需要的人，尤其大家都有內急的時候，將心比心。」

貼文曝光後，掀起大批網友熱烈討論，「直接報警說懷疑有人在吸毒，保證等等就精彩」、「他們在裡面做完，你進去上廁所不會有疙瘩嗎？感覺廁所很噁」、「應該提醒排隊的人保持安靜，然後就會有排隊人潮，迎接他們出場」、「我上次還在超商看到有人的胸罩沒帶走，前一位客人是一男一女，（從廁所）出來看到我的時候很尷尬」。

還有前店員現身爆料，「掃廁所其實很常見用過的保險套，不懂大家為什麼都這麼愛咖啡廳的廁所」，其他過來人也透露，「我在圖書館也遇過。坐我對面的情侶在那裡摸來摸去，突然起身一起搭電梯往4樓，我心想要開X了嗎？於是爬著樓梯跟到4樓往廁所一看，果然有『四腳獸』，過了一會兒那對情侶就一起從廁所走出來。」

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