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    熱帶系統發展快速 颱風論壇：週五前後有機會增強為颱風

    針對位於菲律賓東方的熱帶擾動，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於發展進程快速，預估本週五前後就有機會增強為颱風。至於未來路徑，預估「週末期間通過巴士海峽」的機率較高，襲台的機率則是中等偏低。（圖擷自臉書）

    針對位於菲律賓東方的熱帶擾動，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於發展進程快速，預估本週五前後就有機會增強為颱風。至於未來路徑，預估「週末期間通過巴士海峽」的機率較高，襲台的機率則是中等偏低。（圖擷自臉書）

    2025/07/15 12:19

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東方的熱帶擾動持續發展，氣象粉專指出，由於發展進程快速，預估本週五前後就有機會增強為颱風。至於未來路徑，預估「週末期間通過巴士海峽」的機率較高，襲台的機率則是中等偏低。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，位於菲律賓東方的熱帶擾動持續醞釀發展中，將進入快速整合的階段，順利的話本週五（18）前後有機會增強為颱風。

    針對未來動向，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，當日本南方的熱帶擾動95W快速北上後，位於日本東南方的太平洋高氣壓快速增強、西伸，將引導這個熱帶系統朝西北轉西北西移動，預估「週末期間通過巴士海峽」的機率較高，並持續朝中國華南前進，直接侵襲台灣的機率屬中等偏低。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，這個熱帶系統對台灣天氣影響程度，需視距離台灣有多近，未來幾日高壓增強速度將是關鍵。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預測未來天氣變化，其中本週五在東半部及恆春容易下雨，其餘地區午後雷陣雨。週六、日受熱帶低壓或颱風外圍環流影響，降雨範圍再擴大。中、南、東部容易雷陣雨，其餘地區以午後雷陣雨為主。

    至於下週天氣方面，預估熱帶低壓抵達南海後，菲律賓東方很快的會有另一個熱帶系統出現，這個系統要特別注意，不過目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。

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