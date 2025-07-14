屏東夏日狂歡祭超消暑 零下10度冰宮免費玩雪 7/19開園

機械遊具是屏東夏日狂歡祭最受歡迎的一環，今年有動感刺激的瘋狂摩托車等全新體驗。（記者羅欣貞攝）

2025/07/14 13:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣每年暑假推出受到親子喜愛的「屏東夏日狂歡祭」，今年活動全面升級，首度推出會下雪的童話冰宮城堡，可免費在零下10度的雪國堆雪人、滑雪盆，夏日狂歡祭本週六（19日）起於屏東縣民公園開園至8月31日，活動免費入場；18日開幕式下午5點至晚上8點，民眾可搶先體驗部分設施。

屏東夏日狂歡祭2022年開辦，短短3年迅速成為南台灣暑假品牌活動，屏東縣政府今（14）日搶先開箱活動五大主題「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對」遊行嘉年華、特色賣店。

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屏東縣府傳播暨國際事務處指出，今年最大亮點是首座會下雪的童話冰宮城堡，構想來自經典童話故事「白雪公主」，在廣達數百坪的空間設置長達13米的冰雕溜滑梯、冰屋及冰雕迷宮等多項沉浸式體驗，帶領大家開啟公主及小矮人的奇幻冒險，該項設施需索票入場。

機械遊具也有全新體驗，有17米海盜船、動感刺激的瘋狂摩托車、夢幻浪漫的巴黎鞦韆等7組設施，還有室內的歡樂氣墊城堡、迷你賽車場。

今年還以「有點甜」為主題，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入在地水果元素創作，有「香蕉酷COOL」、「蓮霧蹦BUMP」、「檸檬狗GO」、「鳳梨漾YOUNG」及「芒果醬JUMP」，5隻角充滿童趣。

詳情可至「2025屏東夏日狂歡祭」官網或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

夏日狂歡祭有18米寬的「香蕉酷COOL」大型充氣氣偶現身，十分吸睛。（記者羅欣貞攝）

小朋友開心在冰宮城堡內體驗身處冰屋的新奇 感受。（記者羅欣貞攝）

冰宮內有冰雕溜滑梯。（記者羅欣貞攝）

冰宮裡還會下雪，小朋友可以開心玩雪。（記者羅欣貞攝）

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